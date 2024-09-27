Повышение цен на электроэнергию: будут ли расти тарифы для населения

Что этому предшествовало

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, вынесет на рассмотрение проект постановления о повышении цен на электроэнергию. В случае принятия документа новые цены будут установлены уже с 1 ноября.

Регулятор объясняет, что с учетом ситуации со светом на случай российских атак зимой следует нарастить импорт электроэнергии. Это требует приведения цен в соответствие с ценами на рынках электроэнергии в Украине.

Как вырастут цены на свет в Украине - узнайте по ссылке.

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