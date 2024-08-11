Повышение тарифа на свет: кому нужно обратиться в ПФУ для продления субсидии

Большинству потребителей перерасчет субсидии из-за повышения тарифа на свет проведен автомтически. Но есть и те, кому необходимо обратиться в ПФУ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ПФУ .

"Однако, в случае изменения имущественного положения семьи или количества жителей, следует сообщить об этом органам Пенсионного фонда Украины и обратиться с заявлением на продление выплаты, предоставив декларацию о доходах", - рассказала директор Департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко.

Повышение тарифа на свет в Украине

Несколько месяцев назад Кабинет министров Украины повысил тариф на свет для населения. С 1 июня новый тариф составляет 4,32 гривен за киловатт. Тариф подняли на 60% и дейстовать он будет до 1 мая 2025 года.

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