Підвищення тарифу на світло дасть "Енергоатому" та "Укргідроенерго" гроші на ремонти, - експерт

"Ключовими бенефіціарами підвищення тарифу для населення будуть "Енергоатом" та "Укргідроенерго". Проте, очевидно, що мине час, поки ці компанії зможуть накопичити достатній фінансовий ресурс для інвестування", - сказав він.

Експерт розповів, що "Укргідроенерго" має намір відновити 1 ГВт потужностей до зими. І це робитиметься за рахунок допомоги, а також кредитних коштів, які частково повертатимуться завдяки фінансовому ресурсу, що буде акумульовано через підвищення тарифу.

Водночас він додав, що приватні компанії відновлюються за власний рахунок. Зокрема, вони залучають позики, та частково отримують допомогу з інших країн.

Раніше голова Держенергонагляду Руслан Слободян заявляв, що кошти з підвищеного тарифу на світло в першу чергу будуть використані для відновлення державної генерації.