UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Підвищення тарифу на світло дасть "Енергоатому" та "Укргідроенерго" гроші на ремонти, - експерт

Фото: підвищення тарифу на світло дасть "Енергоатому" та "Укргідроенерго" гроші на ремонти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Ключовими вигодонабувачами з підвищення тарифу на електроенергію для населення будуть державні "Енергоатом" та "Укргідроенерго".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітика Українського інституту майбутнього Андріана Прокіпа.

"Ключовими бенефіціарами підвищення тарифу для населення будуть "Енергоатом" та "Укргідроенерго". Проте, очевидно, що мине час, поки ці компанії зможуть накопичити достатній фінансовий ресурс для інвестування", - сказав він. 

Експерт розповів, що "Укргідроенерго" має намір відновити 1 ГВт потужностей до зими. І це робитиметься за рахунок допомоги, а також кредитних коштів, які частково повертатимуться завдяки фінансовому ресурсу, що буде акумульовано через підвищення тарифу. 

Водночас він додав, що приватні компанії відновлюються за власний рахунок. Зокрема, вони залучають позики, та частково отримують допомогу з інших країн. 

Раніше голова Держенергонагляду Руслан Слободян заявляв, що кошти з підвищеного тарифу на світло в першу чергу будуть використані для відновлення державної генерації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Энергоатом