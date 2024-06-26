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Повышение тарифа на свет даст "Энергоатому" и "Укргидроэнерго" деньги на ремонты, - эксперт

Фото: повышение тарифа на свет даст "Энергоатому" и "Укргидроэнерго" деньги на ремонты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Ключевыми выгодоприобретателями по повышению тарифа на электроэнергию для населения будут государственные "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитика Украинского института будущего Андриана Прокипа.

"Ключевыми бенефициарами повышения тарифа для населения будут "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Однако очевидно, что пройдет время, пока эти компании смогут накопить достаточный финансовый ресурс для инвестирования", - сказал он.

Эксперт рассказал, что "Укргидроэнерго" намерено восстановить 1 ГВт мощностей до зимы. И это будет делаться за счет помощи, а также кредитных средств, которые будут частично возвращаться благодаря финансовому ресурсу, который будет аккумулирован из-за повышения тарифа.

В то же время он добавил, что частные компании восстанавливаются за свой счет. В частности, они привлекают ссуды, и частично получают помощь из других стран.

Ранее глава Госэнергонадзора Руслан Слободян заявлял, что средства по повышенному тарифу на свет в первую очередь будут использованы для восстановления государственной генерации.

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Энергоатом