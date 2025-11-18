UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Підвищення тарифу на передачу електроенергії призведе до втрат у економіці, - Укркокс

Фото: до чого може призвести підвищення тарифу на передачу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Підвищення тарифу на передачу електроенергії на 15%, яке ініціює "Укренерго", призведе до додаткових втрат коксохімічної промисловості на рівні 1,1 млрд грн і матиме вкрай негативні наслідки для галузі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться в офіційному зверненні асоціації "Укркокс" на адресу Нацкомсії з регулювання енергетики (НКРЕКП).

Враховуючи війну, енергетичну та логістичну кризи та складну для галузі кон’юнктуру ринку, підвищення тарифу на передачу електроенергії матиме вкрай негативні наслідки для промисловості, наголошують в "Укркоксі".

"Також звертаємо вашу увагу на критичний стан металургійного комплексу, який є основним споживачем коксохімічної продукції: наразі ГМК перебуває у глибокій економічній кризі, і не зможе оплачувати збільшені витрати на нашу продукцію", - зауважили в Асоціації. 

В листі підкреслюється, що самі коксохімічні підприємства не мають достатнього фінансового запасу міцності, щоб покрити зростаючі витрати на всі ресурси: підвищення тарифу спричинить скорочення обсягів виробництва та серйозні економічні проблеми у галузі. 

Водночас, аналіз розрахунків, які подало "Укренерго", показує, що підприємство має ресурс для оптимізації витрат, що допоможе утримати тарифи від зростання, акцентують в "Укркоксі". 

"Включення до тарифу 3,8 млрд грн на погашення тіла кредитів "Укренерго" виглядає економічно необгрунтованим, особливо в умовах війни. Такий підхід суттєво підвищує витрати промислових підприємств та погіршує їхню конкурентоспроможність", - зазначили в Асоціації.  

Там вважають, що в умовах воєнних та соціально-економічних викликів доцільно розглянути можливість тимчасової реструктуризації боргових зобов’язань, та обмежитись виплатою відсотків.

В "Укркоксі" підкреслили, що підприємства Асоціації перебувають у критично складних умовах через бойові дії та руйнування інфраструктури, а додаткове тарифне навантаження - це ризик зупинки виробництва та серйозних соціально-економічних наслідків.

"З огляду на відсутність об’єктивних підстав для підвищення тарифу на передачу електроенергії, наявні можливості оптимізації витрат та ризики неконтрольованого зростання тарифів, Укркокс звертається до НКРЕКП з проханням не підвищувати тариф на передачу електроенергії", - резюмували в Асоціації. 

Що відомо про підвищення тарифу на передачу

Як відомо, НКРЕКП на засіданні 4 листопада схвалила проєкт підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії для бізнесу.

Згідно з документом Регулятора, тариф на передачу електроенергії у 2026 році може зрости до 786,74 грн/МВт-год, що на 100,51 грн/МВт-год, або на 14,6% вище чинного у 2025 році.

Раніше в Міжнародній торгово-промисловій палаті ICC Ukraine заявили, що підвищення тарифу на передачу електроенергії на 15%, проект якого опублікувала Нацкомісія з регулювання енергетики, є необгрунтованим і матиме серйозні наслідки для української економіки.

Натомість "Укренерго" має суттєвий потенціал для оптимізації своїх витрат, і це дозволяє в перспективі навіть знизити тариф з нинішніх 686,23 до 650,36 грн/МВт-год.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкренергоАвдеевский коксохимический заводГорнометаллургический комплексЕлектроенергіяТарифи