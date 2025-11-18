RU

Экономика Авто Tech

Повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к потерям в экономике, - Укркокс

Фото: к чему может привести повышение тарифа на передачу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Повышение тарифа на передачу электроэнергии на 15%, которое инициирует "Укрэнерго", приведет к дополнительным потерям коксохимической промышленности на уровне 1,1 млрд грн и будет иметь крайне негативные последствия для отрасли.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в официальном обращении ассоциации "Укркокс" в адрес Нацкомсии по регулированию энергетики (НКРЭКУ).

Учитывая войну, энергетический и логистический кризис и сложную для отрасли конъюнктуру рынка, повышение тарифа на передачу электроэнергии будет иметь крайне негативные последствия для промышленности, отмечают в "Укркоксе".

"Также обращаем ваше внимание на критическое состояние металлургического комплекса, являющегося основным потребителем коксохимической продукции: сейчас ГМК находится в глубоком экономическом кризисе, и не сможет оплачивать увеличенные затраты на нашу продукцию", - отметили в Ассоциации.

В письме подчеркивается, что у самих коксохимических предприятий нет достаточного финансового запаса прочности, чтобы покрыть растущие затраты на все ресурсы: повышение тарифа повлечет за собой сокращение объемов производства и серьезные экономические проблемы в отрасли.

В то же время анализ расчетов, которые предоставило "Укрэнерго", показывает, что предприятие имеет ресурс для оптимизации расходов, что поможет удержать тарифы от роста, акцентируют в "Укркоксе".

"Включение в тариф 3,8 млрд грн на погашение тела кредитов "Укрэнерго" выглядит экономически необоснованным, особенно в условиях войны. Такой подход существенно повышает расходы промышленных предприятий и ухудшает их конкурентоспособность", -  отметили в Ассоциации.

Там считают, что в условиях военных и социально-экономических вызовов целесообразно рассмотреть возможность временной реструктуризации долговых обязательств, и ограничиться выплатой процентов.

В "Укркоксе" подчеркнули, что предприятия Ассоциации находятся в критически сложных условиях из-за боевых действий и разрушения инфраструктуры, а дополнительная тарифная нагрузка - это риск остановки производства и серьезных социально-экономических последствий.

"Учитывая отсутствие объективных оснований для повышения тарифа на передачу электроэнергии, имеющиеся возможности оптимизации расходов и риски неконтролируемого роста тарифов, Укркокс обращается в НКРЭКУ с просьбой не повышать тариф на передачу электроэнергии", - резюмировали в Ассоциации.

Что известно о повышении тарифа на передачу

Как известно, НКРЭКУ на заседании 4 ноября одобрила проект повышения тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии для бизнеса.

Согласно документу Регулятора, тариф на передачу электроэнергии в 2026 году может возрасти до 786,74 грн/МВт-ч, что на 100,51 грн/МВт-ч или на 14,6% выше действующего в 2025 году.

Ранее в Международной торгово-промышленной палате ICC Ukraine заявили, что повышение тарифа на передачу электроэнергии на 15%, проект которого опубликовала Нацкомиссия по регулированию энергетики, необоснованно и будет иметь серьезные последствия для украинской экономики.

В то же время "Укрэнерго" имеет существенный потенциал для оптимизации своих расходов, и это позволяет в перспективе даже снизить тариф с нынешних 686,23 до 650,36 грн/МВт-ч.

УкрэнергоАвдеевский коксохимический заводГорнометаллургический комплексЭлектроэнергияТарифы