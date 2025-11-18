Повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к потерям в экономике, - Укркокс

Учитывая войну, энергетический и логистический кризис и сложную для отрасли конъюнктуру рынка, повышение тарифа на передачу электроэнергии будет иметь крайне негативные последствия для промышленности, отмечают в "Укркоксе".

"Также обращаем ваше внимание на критическое состояние металлургического комплекса, являющегося основным потребителем коксохимической продукции: сейчас ГМК находится в глубоком экономическом кризисе, и не сможет оплачивать увеличенные затраты на нашу продукцию", - отметили в Ассоциации.

В письме подчеркивается, что у самих коксохимических предприятий нет достаточного финансового запаса прочности, чтобы покрыть растущие затраты на все ресурсы: повышение тарифа повлечет за собой сокращение объемов производства и серьезные экономические проблемы в отрасли.

В то же время анализ расчетов, которые предоставило "Укрэнерго", показывает, что предприятие имеет ресурс для оптимизации расходов, что поможет удержать тарифы от роста, акцентируют в "Укркоксе".

"Включение в тариф 3,8 млрд грн на погашение тела кредитов "Укрэнерго" выглядит экономически необоснованным, особенно в условиях войны. Такой подход существенно повышает расходы промышленных предприятий и ухудшает их конкурентоспособность", - отметили в Ассоциации.

Там считают, что в условиях военных и социально-экономических вызовов целесообразно рассмотреть возможность временной реструктуризации долговых обязательств, и ограничиться выплатой процентов.

В "Укркоксе" подчеркнули, что предприятия Ассоциации находятся в критически сложных условиях из-за боевых действий и разрушения инфраструктуры, а дополнительная тарифная нагрузка - это риск остановки производства и серьезных социально-экономических последствий.

"Учитывая отсутствие объективных оснований для повышения тарифа на передачу электроэнергии, имеющиеся возможности оптимизации расходов и риски неконтролируемого роста тарифов, Укркокс обращается в НКРЭКУ с просьбой не повышать тариф на передачу электроэнергии", - резюмировали в Ассоциации.