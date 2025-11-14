ua en ru
Підвищення тарифу на передачу електроенергії посилить тиск на економіку, - ФРУ

П'ятниця 14 листопада 2025 14:47
UA EN RU
Підвищення тарифу на передачу електроенергії посилить тиск на економіку, - ФРУ Фото: чого може призвести підвищення тарифу на передачу електроенергії (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Підвищення тарифу на передачу електроенергії, яке пропонує Нацкомісія з енергетики (НКРЕКП), є економічно необґрунтованим, адже воно створить додаткове навантаження на споживачів у понад 6,8 млрд грн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний лист ФРУ на адресу голови НКРЕКП Юрія Власенка, який є в розпорядженні редакції.

Як зазначається у листі, це додаткове навантаження в умовах воєнного стану може призвести до скорочення виробництва, зростання собівартості продукції та втрати конкурентоспроможності українських підприємств.

"Відповідно до проєкту, тариф має зрости з 686,23 до 786,74 грн/МВт-год (+15%). Таке підвищення тарифів у нинішніх умовах матиме дестабілізуючий ефект для промисловості, яка вже зазнає втрат через руйнування інфраструктури, логістичні обмеження та високу вартість енергоресурсів", - наголошується у зверненні Федерації роботодавців України (ФРУ).

Водночас аналіз структури тарифу показав наявність значного резерву для оптимізації витрат "Укренерго", наголосили в ФРУ.

Зокрема, включення до тарифу 3,8 млрд грн на погашення боргів компанії є недоцільним у воєнний час: можна тимчасово реструктуризувати зобов’язання, і перенести виплату основної суми боргу на післявоєнний період;

У Федерації наголошують, що збільшення фінансових витрат на 63% (з 4,4 до 7,2 млрд грн) не має економічного обґрунтування, адже не відбулося суттєвих змін у вартості кредитних ресурсів. Також компенсаційні витрати на технологічні втрати збільшено - попри те, що зниження обсягу передачі електроенергії передбачається на 4%.

"З огляду на це, Федерація вважає доцільним зберегти чинний тариф на передачу електроенергії на рівні 686,23 грн/МВт-год, що, за оцінкою організації, не вплине на пріоритетні напрями фінансування", - йдеться у зверненні.

ФРУ закликала НКРЕКП оптимізувати структуру витрат "Укренерго" та утриматися від підвищення тарифу у 2026 році, щоб уникнути додаткового фінансового тиску на бізнес і зберегти стабільність української економіки під час війни.

Підвищення тарифу на передачу електроенергії

Як відомо, НКРЕКП на засіданні 4 листопада схвалила проєкт підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії для бізнесу.

Згідно з документом Регулятора, тариф на передачу електроенергії у 2026 році може зрости до 786,74 грн/МВт-год, що на 100,51 грн/МВт-год, або на 14,6% вище чинного у 2025 році.

Раніше в Міжнародній торгово-промисловій палаті ICC Ukraine заявили, що підвищення тарифу на передачу електроенергії на 15%, проект якого опублікувала Нацкомісія з регулювання енергетики, є необгрунтованим і матиме серйозні наслідки для української економіки.

Натомість "Укренерго" має суттєвий потенціал для оптимізації своїх витрат, і це дозволяє в перспективі навіть знизити тариф з нинішніх 686,23 до 650,36 грн/МВт-год.

