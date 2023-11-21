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Підвищення тарифу на передачу електроенергії викликає багато запитань до менеджменту "Укренерго", - експерт

Вівторок 21 листопада 2023 16:04
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Підвищення тарифу на передачу електроенергії викликає багато запитань до менеджменту "Укренерго", - експерт Фото: підвищення тарифу на передачу електроенергії викликає багато запитань до "Укренерго" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

"Укренерго" постійно ініціює підвищення тарифу на електроенергію, але це викликає все більше запитань до менеджменту компанії, який закладає у видатки збиткові рішення. Враховуючи кризовий стан українського бізнесу, компанії варто переглянути витрати та звернутися по фінансову допомогу до міжнародних партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталія Кулика.

"Можливо, варто прислухатись до пропозицій експертів і не підвищувати зараз, в умовах війни, тарифи для українських підприємців, які все-таки дають робочі місця і створюють додану вартість", - наголосив Кулик.

Він висловив впевненість, що замість підвищення тарифів "Укренерго" має можливість звернутися по міжнародну допомогу - на відміну від приватного бізнесу, який через високі ризики фактично відрізаний від кредитів, і виживає виключно на власному ресурсі.

"В "Укренерго" є можливість звернутися до Європейського Союзу та інших донорів у частині підтримки енергетичної спроможності. І мова не лише про грантові історії, а також про кредитну підтримку і матеріально-технічну допомогу. Водночас українські приватні компанії, які вони хочуть через підняття тарифу фактично закрити, таких можливостей виходу на міжнародні гроші не мають. Ніхто не буде кредитувати ризикований сектор у ризикованій країні. Я бачу тут менше ризиків для "Укренерго", для держави, ніж закривати ще десяток важливих підприємств і звільняти людей", - наголосив Кулик.

Як відомо, НКРЕКП схвалила підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії. Після підвищення тарифів дохід "Укренерго" має скласти 58,7 млрд грн.

Своєю чергою генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак заявив, що "Укренерго" має можливість реструктуризувати свою заборгованість, адже отримує підтримку міжнародної спільноти.

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Укренерго Електроенергія
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