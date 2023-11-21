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Повышение тарифа на передачу электроэнергии вызывает множество вопросов к менеджменту "Укрэнерго", - эксперт

Вторник 21 ноября 2023 16:04
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Повышение тарифа на передачу электроэнергии вызывает множество вопросов к менеджменту "Укрэнерго", - эксперт Фото: повышение тарифа на передачу электроэнергии вызывает много вопросов к "Укрэнерго" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

"Укрэнерго" постоянно инициирует повышение тарифа на электроэнергию, но это вызывает все больше вопросов к менеджменту компании, который закладывает в расходы убыточные решения. Учитывая кризисное состояние украинского бизнеса, компании следует пересмотреть расходы и обратиться за финансовой помощью к международным партнерам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Центра исследований проблем гражданского общества Виталия Кулика.

"Возможно, стоит прислушиваться к предложениям экспертов и не повышать сейчас, в условиях войны, тарифы для украинских предпринимателей, которые все-таки дают рабочие места и создают добавленную стоимость", - подчеркнул Кулик.

Он выразил уверенность, что вместо повышения тарифов "Укрэнерго" имеет возможность обратиться за международной помощью - в отличие от частного бизнеса, который из-за высоких рисков фактически отрезан от кредитов, и выживает исключительно на собственном ресурсе.

"У "Укрэнерго" есть возможность обратиться в Европейский Союз и другие доноры в части поддержки энергетической способности. И речь не только о грантовых историях, а также о кредитной поддержке и материально-технической помощи. В то же время украинские частные компании, которые они хотят через поднятие тарифа фактически закрыть, таких возможностей выхода на международные деньги нет. Никто не будет кредитовать рискованный сектор в рискованной стране. Я вижу здесь меньше рисков для "Укрэнерго", для государства, чем закрывать еще десяток важных предприятий и увольнять людей", - подчеркнул Кулик.

Как известно, НКРЭКУ одобрило повышение тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии. После повышения тарифов доход "Укрэнерго" должен составить 58,7 млрд. грн.

В свою очередь, генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что "Укрэнерго" имеет возможность реструктуризировать свою задолженность, ведь получает поддержку международного сообщества.

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Укрэнерго Электроэнергия
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