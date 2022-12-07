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Підвищення тарифу на передачу електроенергії - нищівний удар для бізнесу, - експерт

Фото: підвищення тарифу на передачу електроенергії - нищівний удар для бізнесу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії, яке ініціює енергетичний регулятор НКРЕКУ, стане нищівним ударом для бізнесу. В результаті Україна може взагалі втратити національне виробництво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Асоціації власників малого та середнього бізнесу Руслана Соболя.

"Підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії - це нищівний удар для українського бізнесу. Це рішення викликало б багато питань навіть в мирний час, а під час війни - це просто неприпустимо. Якщо ми хочемо зберегти національне підприємництво, якщо ми хочемо зберегти національний бізнес - цього робити категорично не можна", - заявив Соболь.

Він нагадав, що наразі Україна отримує значну макроекономічну підтримку від міжнародних партнерів, але ці кошти не направляються на підтримку національного бізнесу. Тому, маючи перемоги на військовому фронті, країна програє на фронті економічному, який не менш важливий.

"Наш бізнес зараз просто на шпагаті - однією рукою він намагається врятувати себе, зберегти персонал, другою рукою він продовжує допомагати військовим, і це відбувається кожен день. А тим часом держава наносить по цьому бізнесу нищівний удар", - пояснив експерт.

Він також підкреслив: підвищення тарифів вдарить по кожному українцю, адже спровокує зростання цін на всі без винятку товари і послуги. Крім того, це може призвести до того, що виробляти національний продукт стане просто невигідно.

"Ми можемо просто втратити внутрішнього виробника - адже виготовити продукт всередині України стане значно дорожче, аніж просто завезти його з іншої країни. Тому, якщо ми хочемо зберегти національне виробництво, ми маємо його захищати і підтримувати. А ми робимо навпаки. І це рішення призведе до глобальних втрат на нашому економічному фронті", - резюмував Соболь.

Як відомо, НКРЕКП погодила на 2023 рік підвищення тарифів на передачу електроенергії на +30% та диспетчеризацію - одразу на 116%.

Бізнес-асоціації виступили проти цього рішення, адже воно сприятиме вимиванню понад 22 млрд грн коштів українців та бізнесу, які наразі потрібні для утримання сімей, продовження роботи підприємств та допомоги ЗСУ.

Своєю чергою економіст Андрій Новак заявив, що підвищення тарифів це помилковий крок, який завдасть удару по споживачах, спровокує зростання інфляції та матиме довгостроковий негативний ефект на всю економіку України.

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Електроенергія