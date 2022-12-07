Повышение тарифа на передачу электроэнергии - сокрушительный удар для бизнеса, - эксперт

"Повышение тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии - это сокрушительный удар для украинского бизнеса. Это решение вызвало бы много вопросов даже в мирное время, а во время войны - просто недопустимо. Если мы хотим сохранить национальное предпринимательство, если мы хотим сохранить национальный бизнес - этого делать категорически нельзя", - заявил Соболь.

Он напомнил, что Украина получает значительную макроэкономическую поддержку от международных партнеров, но эти средства не направляются на поддержку национального бизнеса. Поэтому, имея победы на военном фронте, страна проигрывает на экономическом фронте, который не менее важен.

"Наш бизнес сейчас прямо на шпагате - одной рукой он пытается спасти себя, сохранить персонал, другой рукой он продолжает помогать военным, и это происходит каждый день. А между тем государство наносит по этому бизнесу сокрушительный удар", – пояснил эксперт.

Он также подчеркнул, что повышение тарифов ударит по каждому украинцу, ведь спровоцирует рост цен на все без исключения товары и услуги. Кроме того, это может привести к тому, что производить национальный продукт станет просто невыгодно.

"Мы можем просто потерять внутреннего производителя - ведь изготовить продукт внутри Украины станет значительно дороже, чем просто завезти его из другой страны. Поэтому, если мы хотим сохранить национальное производство, мы должны его защищать и поддерживать. А мы делаем наоборот. И это решение приведет к глобальным потерям на нашем экономическом фронте", - резюмировал Соболь.

Как известно, НКРЭКУ согласовала на 2023 год повышение тарифов на передачу электроэнергии на +30% и диспетчеризацию - сразу на 116%.

Бизнес-ассоциации выступили против этого решения, ведь оно будет способствовать вымыванию более 22 млрд грн средств украинцев и бизнеса, которые нужны для содержания семей, продолжения работы предприятий и помощи ВСУ.

В свою очередь экономист Андрей Новак заявил, что повышение тарифов - ошибочный шаг, который нанесет удар по потребителям, спровоцирует рост инфляции и будет иметь долгосрочный негативный эффект на всю экономику Украины.