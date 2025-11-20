Підвищення тарифу на диспетчеризацію електроенергії серйозно вдарить по економіці, - експерт

"Таке зростання є необгрунтованим і створює серйозну загрозу для української економіки. В умовах війни додаткове фінансове навантаження в 1,4 млрд грн, разом з іншими несприятливими чинниками, матиме важкі наслідки для української економіки - включно з припиненням діяльності багатьох підприємств, які є основою для підтримки Збройних Сил, населення та майбутнього відновлення", - зауважили в ICC Ukraine.

Водночас, у Комітеті звернули увагу голови НКРЕКП на те, що існує суттєвий потенціал для оптимізації витрат "Укренерго" - про це свідчить експертний аналіз структури тарифу "Укренерго".

"Тариф передбачає зростання витрат на врегулювання системних обмежень на 29%, до 3,4 млрд грн. Таке значне збільшення, при одночасному зменшенні обсягу передачі електроенергії на 4%, є необгрунтованим - витрати мали би не рости, а скоротитися мінімум до 2,6 млрд грн", - наголосили в ICC Ukraine.

Також у структурі тарифу передбачене різке зростання "витрат на допоміжні послуги" - з 11 до 16 млрд грн, тобто на 44%. Це зростання теж не обгрунтоване належним чином.

"Аналіз фактичних даних свідчить, що підстав для утримання навіть поточного рівня витрат за цією статтею немає. Тому слід закладати витрати на рівні 2025 року - тобто, 11 млрд грн", - підкреслили в ICC Ukraine.

Також економічно необгрунтованим є рішення включити до тарифу 2,4 млрд грн на погашення боргових зобов’язань: це зменшить прибуток "Укренерго", а відповідно, скоротить податкові надходження до держбюджету на 0,7 млрд грн. Тому доцільно тимчасово відтермінувати погашення основної суми боргу, і виплачувати лише відсотки, кажуть в ICC Ukraine.

"Враховуючи небезпеку безконтрольного зростання тарифного навантаження та широкі можливості оптимізації витрат Укренерго, ICC Ukraine просить НКРЕКП перерахувати витрати диспетчерського управління і встановити тариф на рівні на 84,10 грн/МВт*год", - резюмується у заяві.