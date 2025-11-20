Повышение тарифа на диспетчеризацию электроэнергии серьезно ударит по экономике, - эксперт

"Такой рост является необоснованным и создает серьезную угрозу для украинской экономики. В условиях войны дополнительная финансовая нагрузка в 1,4 млрд грн, вместе с другими неблагоприятными факторами, будет иметь тяжелые последствия для украинской экономики - включая прекращение деятельности многих предприятий, которые являются основой для поддержки Вооруженных Сил, населения и будущего восстановления", - отметили в ICC Ukraine.

В то же время, в Комитете обратили внимание председателя НКРЭКУ на то, что существует существенный потенциал для оптимизации расходов "Укрэнерго" - об этом свидетельствует экспертный анализ структуры тарифа "Укрэнерго".

"Тариф предусматривает рост расходов на урегулирование системных ограничений на 29%, до 3,4 млрд грн. Такое значительное увеличение, при одновременном уменьшении объема передачи электроэнергии на 4%, является необоснованным - расходы должны были бы не расти, а сократиться минимум до 2,6 млрд грн", - отметили в ICC Ukraine.

Также в структуре тарифа предусмотрен резкий рост "расходов на вспомогательные услуги" - с 11 до 16 млрд грн, то есть на 44%. Этот рост тоже не обоснован должным образом.

"Анализ фактических данных свидетельствует, что оснований для удержания даже текущего уровня расходов по этой статье нет. Поэтому следует закладывать расходы на уровне 2025 года - то есть, 11 млрд грн", - подчеркнули в ICC Ukraine.

Также экономически необоснованным является решение включить в тариф 2,4 млрд грн на погашение долговых обязательств: это уменьшит прибыль "Укрэнерго", а соответственно, сократит налоговые поступления в госбюджет на 0,7 млрд грн. Поэтому целесообразно временно отсрочить погашение основной суммы долга, и выплачивать только проценты, говорят в ICC Ukraine.

"Учитывая опасность бесконтрольного роста тарифной нагрузки и широкие возможности оптимизации расходов Укрэнерго, ICC Ukraine просит НКРЭКУ пересчитать расходы диспетчерского управления и установить тариф на уровне 84,10 грн/МВт*ч", - резюмируется в заявлении.