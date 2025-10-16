ua en ru
Чт, 16 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Підвищення тарифів УЗ на вантажні перевезення - це удар по економічній безпеці, - експерт

Четвер 16 жовтня 2025 14:27
UA EN RU
Підвищення тарифів УЗ на вантажні перевезення - це удар по економічній безпеці, - експерт Фото: УЗ планує підвищити вантажні тарифи (facebook_com_Ukrzaliznytsia)
Автор: Юлія Бойко

Міжнародна торгова палата України (ICC Ukraine) закликала уряд не допустити підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення: таке рішення може спричинити серйозні наслідки для економіки, зокрема скорочення ВВП, втрату валютної виручки та зниження конкурентоспроможності українського експорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист ICC Ukraine на адресу прем’єр-міністра Юлії Свириденко.

Як наголошується в листі, у 2024 році експорт з України скоротився до 42 млрд доларів США, тоді як імпорт зріс до 71 млрд доларів. Це призвело до рекордного дефіциту торговельного балансу - 29 млрд доларів, або 69% від обсягу експорту.

Прогноз на 2025 рік передбачає подальше погіршення ситуації - дефіцит може перевищити 100% експорту, і це критична економічна ситуація.

ICC Ukraine зазначає, що серед ключових причин падіння експорту - висока енергоємність виробництва, інфляційний тиск і зростання логістичних витрат. На думку організації, додаткове підвищення тарифів Укрзалізниці лише посилить негативний ефект.

"Підвищення тарифів на 37% може скоротити ВВП на 96 млрд грн, призвести до втрат бюджету понад 36 млрд грн і зменшення валютної виручки майже на 2,4 млрд доларів. Таким чином, підвищення тарифів суперечить державним інтересам та політиці економічної безпеки під час війни", - зазначається у зверненні з посиланням на розрахунки Інституту економічних досліджень.

У торговій палаті також наголосили, що "Укрзалізниця" фактично перекладає фінансування збиткових пасажирських перевезень на промисловість. Зокрема, у 2024 році збитки пасажирського сегмента перевищили 18 млрд грн, у 2025 році прогнозуються на рівні 22 млрд грн, а у 2026 році - понад 25 млрд грн.

"Перекладання цих витрат на реальний сектор економіки через підвищення вантажних тарифів означатиме новий удар по експорту, виробництву та зайнятості", - підкреслюють у листі.

Якщо державна позиція полягає у збереженні соціально доступних пасажирських тарифів, то збитки, які виникають у результаті такого рішення, мають бути повністю компенсовані з державного бюджету, як це робиться у країнах ЄС. Відповідні видатки мають бути передбачені в держбюджеті 2026 року та в наступних роках, і це має стати системною практикою, вважають в ICC Ukraine.

"Зараз ми маємо ефект "прихованого податку на експорт" - коли промисловість фінансує пасажирські збитки, втрачаючи при цьому ринки збуту, робочі місця і валютні надходження, критично необхідні для України", - наголошено у зверненні.

Тарифи "Укрзалізниці"

Нагадаємо, у 2026 році "Укрзалізниця" планує підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 37%, щоб покрити зростаючі збитки від пасажирських перевезень.

Водночас, за підрахунками економістів, таке підвищення тарифів може призвести до падіння вантажної бази на 15%, що дасть УЗ лише близько 12 млрд грн додаткових доходів. При цьому втрати для економіки складуть 96 млрд грн ВВП, і 36 млрд грн податкових надходжень.

Раніше Європейська Бізнес Асоціація також закликала уряд закласти у держбюджеті-2026 компенсацію для "Укрзалізниці" за збиткові пасажирські перевезення, щоб уникнути чергового перекладення цих збитків на вантажовідправників. У ЄБА підкреслили, що нинішня модель крос-субсидування суперечить європейській практиці та знижує конкурентоздатність вантажовласників.

Також в Асоціації порадили скасувати земельний податок для УЗ, адже його не існує у жодній розвинутій країні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Держбюджет
Новини
Аварійні відключення світла можуть тривати ще тиждень, - "Укренерго"
Аварійні відключення світла можуть тривати ще тиждень, - "Укренерго"
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить