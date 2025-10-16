Підвищення тарифів УЗ на вантажні перевезення - це удар по економічній безпеці, - експерт

Міжнародна торгова палата України (ICC Ukraine) закликала уряд не допустити підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення: таке рішення може спричинити серйозні наслідки для економіки, зокрема скорочення ВВП, втрату валютної виручки та зниження конкурентоспроможності українського експорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист ICC Ukraine на адресу прем’єр-міністра Юлії Свириденко.

Як наголошується в листі, у 2024 році експорт з України скоротився до 42 млрд доларів США, тоді як імпорт зріс до 71 млрд доларів. Це призвело до рекордного дефіциту торговельного балансу - 29 млрд доларів, або 69% від обсягу експорту.

Прогноз на 2025 рік передбачає подальше погіршення ситуації - дефіцит може перевищити 100% експорту, і це критична економічна ситуація.

ICC Ukraine зазначає, що серед ключових причин падіння експорту - висока енергоємність виробництва, інфляційний тиск і зростання логістичних витрат. На думку організації, додаткове підвищення тарифів Укрзалізниці лише посилить негативний ефект.

"Підвищення тарифів на 37% може скоротити ВВП на 96 млрд грн, призвести до втрат бюджету понад 36 млрд грн і зменшення валютної виручки майже на 2,4 млрд доларів. Таким чином, підвищення тарифів суперечить державним інтересам та політиці економічної безпеки під час війни", - зазначається у зверненні з посиланням на розрахунки Інституту економічних досліджень.

У торговій палаті також наголосили, що "Укрзалізниця" фактично перекладає фінансування збиткових пасажирських перевезень на промисловість. Зокрема, у 2024 році збитки пасажирського сегмента перевищили 18 млрд грн, у 2025 році прогнозуються на рівні 22 млрд грн, а у 2026 році - понад 25 млрд грн.

"Перекладання цих витрат на реальний сектор економіки через підвищення вантажних тарифів означатиме новий удар по експорту, виробництву та зайнятості", - підкреслюють у листі.

Якщо державна позиція полягає у збереженні соціально доступних пасажирських тарифів, то збитки, які виникають у результаті такого рішення, мають бути повністю компенсовані з державного бюджету, як це робиться у країнах ЄС. Відповідні видатки мають бути передбачені в держбюджеті 2026 року та в наступних роках, і це має стати системною практикою, вважають в ICC Ukraine.

"Зараз ми маємо ефект "прихованого податку на експорт" - коли промисловість фінансує пасажирські збитки, втрачаючи при цьому ринки збуту, робочі місця і валютні надходження, критично необхідні для України", - наголошено у зверненні.