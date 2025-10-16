ua en ru
Чт, 16 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Повышение тарифов УЗ на грузовые перевозки - это удар по экономической безопасности, - эксперт

Четверг 16 октября 2025 14:27
UA EN RU
Повышение тарифов УЗ на грузовые перевозки - это удар по экономической безопасности, - эксперт Фото: УЗ планирует повысить грузовые тарифы (facebook_com_Ukrzaliznytsia)
Автор: Юлия Бойко

Международная торговая палата Украины (ICC Ukraine) призвала правительство не допустить повышения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки: такое решение может повлечь за собой серьезные последствия для экономики, в частности, сокращение ВВП, потерю валютной выручки и снижение конкурентоспособности украинского экспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо ICC Ukraine в адрес премьер-министра Юлии Свириденко.

Как говорится в письме, в 2024 году экспорт из Украины сократился до 42 млрд долларов США, тогда как импорт вырос до 71 млрд долларов. Это привело к рекордному дефициту торгового баланса - 29 млрд долларов, или 69% от объема экспорта.

Прогноз на 2025 год предусматривает дальнейшее ухудшение ситуации - дефицит может превысить 100% экспорта, и это критическая экономическая ситуация.

ICC Ukraine отмечает, что среди ключевых причин падения экспорта - высокая энергоемкость производства, инфляционное давление и рост логистических затрат. По мнению организации, дополнительное повышение тарифов "Укрзализницы" лишь усугубит негативный эффект.

"Повышение тарифов на 37% может сократить ВВП на 96 млрд грн, привести к потерям бюджета более 36 млрд грн и уменьшению валютной выручки почти на 2,4 млрд долларов. Таким образом повышение тарифов противоречит государственным интересам и политике экономической безопасности во время войны", - отмечается в обращении со ссылкой на расчеты Института.

В торговой палате также отметили, что "Укрзализныця" фактически переводит финансирование убыточных пассажирских перевозок на промышленность. В частности, в 2024 году убытки пассажирского сегмента превысили 18 млрд грн, в 2025 году прогнозируются на уровне 22 млрд грн, а в 2026 году - более 25 млрд грн.

"Перевод этих расходов на реальный сектор экономики из-за повышения грузовых тарифов будет означать новый удар по экспорту, производству и занятости", - подчеркивают в письме.

Если государственная позиция заключается в сохранении социально доступных пассажирских тарифов, то ущерб, возникающий в результате такого решения, должен быть полностью компенсирован из государственного бюджета, как это делается в странах ЕС. Соответствующие расходы должны быть предусмотрены в госбюджете 2026 года и в последующих годах, и это должно стать системной практикой, считают в ICC Ukraine.

"Сейчас мы имеем эффект "скрытого налога на экспорт" - когда промышленность финансирует пассажирские убытки, теряя при этом рынки сбыта, рабочие места и валютные поступления, критически необходимые для Украины", - подчеркивается в обращении.

Тарифы "Укрзализныци"

Напомним, в 2026 году "Укрзализныця" планирует повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 37%, чтобы покрыть растущие убытки от пассажирских перевозок.

В то же время, по подсчетам грузоперевозчиков, повышение тарифов может привести к падению грузовой базы на 15%, что даст УЗ всего около 12 млрд грн дополнительных доходов. При этом потери для экономики составят 96 млрд грн ВВП и 36 млрд грн налоговых поступлений.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация также призвала правительство заложить в госбюджете-2026 компенсацию для "Укрзализныци" за убыточные пассажирские перевозки, чтобы избежать очередного переложения этих убытков на грузоотправителей. В ЕБА подчеркнули, что нынешняя модель кросс-субсидирования противоречит европейской практике и снижает конкурентоспособность грузовладельцев.

Также в Ассоциации посоветовали отменить земельный налог для УЗ, ведь его не существует ни в одной развитой стране.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Госбюджет
Новости
Аварийные отключения света могут продлиться еще неделю, - "Укрэнерго"
Аварийные отключения света могут продлиться еще неделю, - "Укрэнерго"
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит