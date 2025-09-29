Підвищення тарифів на вантажні перевезення згубне для економіки і самої УЗ, - НАДПУ

Національна асоціація добувної промисловості України (НАДПУ) звернулася до Верховної ради із закликом передбачити у держбюджеті-2026 окрему статтю видатків на фінансування пасажирських перевезень "Укрзалізниці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист Асоціацій.

У зверненні до голови Верховної ради Руслана Стефанчука, керівників парламентських фракцій та профільних комітетів асоціація наголошує: нинішня модель, коли збитки пасажирського сегмента перекриваються за рахунок прибутків від вантажних перевезень, є згубною як для промисловості, так і для самої залізниці.

До чого може призвести підвищення тарифів УЗ

За даними НАДПУ, у 2024 році прибуток вантажного сегмента УЗ становив близько 20 млрд грн, але вже у 2026-му прогнозовані збитки від пасажирських перевезень можуть сягнути 24 млрд грн. Це означає, що ресурси вантажних перевезень більше не здатні перекривати зростаючі втрати.

"Щороку УЗ перекладає мільярдні втрати пасажирського сегменту на вантажні перевезення, змушуючи українських виробників фактично субсидіювати соціальну функцію держави. Це підриває фінансову стійкість підприємств реального сектору, які є основою експорту та валютних надходжень країни", – зазначили в асоціації.

У разі подальшого підвищення тарифів на вантажні перевезення підприємства будуть змушені скорочувати виробництво, а частина бізнесу може закритися. Це призведе до падіння експорту, зменшення валютних надходжень та скорочення робочих місць. Відтак, "Укрзалізниця" теж не отримає очікувані прибутки.

НАДПУ також звернула увагу на міжнародний досвід: у країнах ЄС пасажирські перевезення фінансуються з державних або місцевих бюджетів, а вантажні працюють на ринкових умовах. Саме завдяки цьому європейські залізниці залишаються фінансово стабільними.

Що пропонують у НАДПУ

Асоціація пропонує створити довгостроковий механізм фінансування пасажирських перевезень за рахунок держбюджету як захищену статтю видатків.

В НАДПУ вважають, що це не додаткові витрати, а стратегічна інвестиція у обороноздатність (адже залізниця є ключовою артерією для ЗСУ), конкурентоспроможність українських виробників, збереження робочих місць і податкових надходжень та розвиток критичної інфраструктури, необхідної для відновлення економіки.

"Це питання національної безпеки, економічної стійкості та соціальної справедливості. Україна не може йти протилежним шляхом – перекладаючи соціальні витрати на промисловість та експортно орієнтовані галузі. Така модель руйнує конкурентоспроможність економіки і підриває саму залізничну систему", – підсумували в асоціації.