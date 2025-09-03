ua en ru
Ср, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Підвищення тарифів УЗ - це зупинка ще одного комбінату, - топ-менеджер "Метінвест"

Середа 03 вересня 2025 15:28
UA EN RU
Підвищення тарифів УЗ - це зупинка ще одного комбінату, - топ-менеджер "Метінвест" Фото: рост тарифов УЗ угрожает работе комбината Метинвест (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Олександр Мороз

Підвищення тарифів на перевезення, ініційоване АТ "Укрзалізниця", може призвести до зупинки ще одного гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву керівника офісу генерального директора Групи "Метінвест" Олександра Водовоза під час форуму Radio NV "Україна як бренд Made in Ukraine".

"Ви підвищуєте тарифи - це зупинка роботи ще одного ГЗК. Ви підвищили тариф - ми до одного зі світових ринків вже не можемо постачати через вартість логістики. Доведеться зменшувати виробництво. Все просто", – сказав Водовіз.

Він зазначив, що в умовах війни для підприємств гірничо-металургійного комплексу мова вже не про розвиток, а про виживання, і тому державна політика має бути зваженою та стратегічною.

Раніше Європейська бізнес асоціація закликала уряд передбачити у держбюджеті на цей та наступний рік компенсацію збитків, щоб забезпечити стабільну роботу головної транспортної артерії країни.

Нагадаємо, Федерація роботодавців закликала владу забезпечити фінансування УЗ з держбюджету.

Читайте РБК-Україна в Google News
Метінвест Укрзалізниця Горнометаллургический комплекс
Новини
Зеленський прибув з візитом до Данії
Зеленський прибув з візитом до Данії
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці