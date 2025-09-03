ua en ru
Повышение тарифов УЗ - это остановка еще одного комбината, - топ-менеджер "Метинвест"

Среда 03 сентября 2025 15:28
UA EN RU
Повышение тарифов УЗ - это остановка еще одного комбината, - топ-менеджер "Метинвест" Фото: зростання тарифів УЗ загрожує роботі комбінату Метінвест (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Александр Мороз

Повышение тарифов на перевозку, инициированное АО "Укрзализныця", может привести к остановке еще одного горно-обогатительного комбината (ГОКа) в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя офиса генерального директора Группы "Метинвест" Александра Водовоза во время форума Radio NV "Украина как бренд Made in Ukraine".

"Вы повышаете тарифы - это остановка работы еще одного ГОКа. Вы повысили тариф - мы на один из мировых рынков уже не можем поставлять из-за стоимости логистики. Придется уменьшать производство. Все просто", – сказал Водовиз.

Он отметил, что в условиях войны для предприятий горно-металлургического комплекса речь уже не о развитии, а о выживании, и поэтому государственная политика должна быть взвешенной и стратегической.

Ранее Европейская бизнес-ассоциация призвала правительство предусмотреть в госбюджете на этот и следующий год компенсацию убытков, чтобы обеспечить стабильную работу главной транспортной артерии страны.

Напомним, Федерация работодателей призвала власть обеспечить финансирование УЗ из госбюджета.

