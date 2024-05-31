UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Підвищення тарифів потрібно, щоб країна не залишилась без світла, - Міненерго

Фото: Підвищення тарифів потрібно, щоб країна не залишилась без світла (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Кабінет Міністрів встановив єдину фіксовану ціну на електроенергію для населення 4,32 грн/кВт*год. Це рішення вимушене і необхідне для того, щоб країна не лишилася без електропостачання в умовах російських атак на енергосистему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства енергетики України.

"Підвищення тарифу – це складний, але необхідний крок. Мета – не залишитись без світла, втримати систему. Нас чекає масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил і коштів. Весь цей час триває ремонтна кампанія на об’єктах генерації, розподілу та передачі. На жаль, розуміємо, що обстріли об'єктів енергетики з боку ворога будуть продовжуватись, і маємо задіяти усі можливі ресурси", – заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
 
За його словами, якби РФ систематично не руйнувала енергетичну інфраструктуру України, то тарифи поки що залишились би незмінними.
 
Міністр зазначив, що в умовах складної економічної ситуації через війну не можна дозволити підвищення ціни на електроенергію для населення до ринкового рівня (майже 7,5 грн/кВт*год), але й держава в цих умовах не має можливості утримувати наднизьку пільгову ціну для всіх споживачів. Адже тариф на електроенергію у розмірі 2,64 грн покривав лише третину реальної вартості електроенергії.
 
"Державна підтримка має бути справедливою і спрямованою на тих, хто дійсно її потребує. Ті, хто не може дозволити оплачувати послуги з електропостачання за новим тарифом, будуть отримувати допомогу від держави – адресні субсидії",
 – наголосив міністр енергетики.

За  середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт*год, платіжка за електроенергію зросте на 285 гривень.

Зазначимо, раніше РБК-Україна писало, що підвищення тарифу на світло допоможе оздоровити фінансову ситуацію в енергетичних компаніях. Але у короткостроковій перспективі навряд чи дозволять відмовитись від графіків.

Детальніше про це читайте у матеріалі "Вдруге через війну. Коли і на скільки можуть підняти тариф на світло".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Комунальні платежі