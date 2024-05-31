Повышение тарифов нужно, чтобы страна не осталась без света, - Минэнерго

"Повышение тарифа – это сложный, но необходимый шаг. Цель – не остаться без света, удержать систему. Нас ждет масштабная реконструкция, которая требует огромных сил и средств. Все это время продолжается ремонтная кампания на объектах генерации, распределения и передачи. К сожалению, понимаем, что обстрелы объектов энергетики со стороны врага будут продолжаться, и должны задействовать все возможные ресурсы", – заявил министр энергетики Герман Галущенко.



По его словам, если бы РФ систематически не разрушала энергетическую инфраструктуру Украины, то тарифы пока остались бы неизменными.



Министр отметил, что в условиях сложной экономической ситуации из-за войны войны нельзя разрешить повышение цены на электроэнергию для населения до рыночного уровня (почти 7,5 грн/кВт*ч), но и государство в этих условиях не имеет возможности удерживать сверхнизкую льготную цену для всех потребителей. Ведь тариф на электроэнергию в размере 2,64 грн. покрывал лишь треть реальной стоимости электроэнергии.



"Государственная поддержка должна быть справедливой и направленной на тех, кто действительно в ней нуждается. Те, кто не может позволить оплачивать услуги по электроснабжению по новому тарифу, будут получать помощь от государства – адресные субсидии",

– подчеркнул министр энергетики.

При среднем ежемесячном потреблении электроэнергии в объеме 170 кВт*ч платежка за электроэнергию вырастет на 285 гривен.