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Повышение тарифов нужно, чтобы страна не осталась без света, - Минэнерго

Фото: Повышение тарифов нужно, чтобы страна не осталась без света (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Кабинет Министров установил единую фиксированную цену на электроэнергию для населения 4,32 грн/кВт*ч. Это решение вынуждено и необходимо для того, чтобы страна не осталась без электроснабжения в условиях российских атак на энергосистему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства энергетики.

"Повышение тарифа – это сложный, но необходимый шаг. Цель – не остаться без света, удержать систему. Нас ждет масштабная реконструкция, которая требует огромных сил и средств. Все это время продолжается ремонтная кампания на объектах генерации, распределения и передачи. К сожалению, понимаем, что обстрелы объектов энергетики со стороны врага будут продолжаться, и должны задействовать все возможные ресурсы", – заявил министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, если бы РФ систематически не разрушала энергетическую инфраструктуру Украины, то тарифы пока остались бы неизменными.

Министр отметил, что в условиях сложной экономической ситуации из-за войны войны нельзя разрешить повышение цены на электроэнергию для населения до рыночного уровня (почти 7,5 грн/кВт*ч), но и государство в этих условиях не имеет возможности удерживать сверхнизкую льготную цену для всех потребителей. Ведь тариф на электроэнергию в размере 2,64 грн. покрывал лишь треть реальной стоимости электроэнергии.

"Государственная поддержка должна быть справедливой и направленной на тех, кто действительно в ней нуждается. Те, кто не может позволить оплачивать услуги по электроснабжению по новому тарифу, будут получать помощь от государства – адресные субсидии",
– подчеркнул министр энергетики.

При среднем ежемесячном потреблении электроэнергии в объеме 170 кВт*ч платежка за электроэнергию вырастет на 285 гривен.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что повышение тарифа на свет поможет оздоровить финансовую ситуацию в энергетических компаниях. Но в краткосрочной перспективе вряд ли разрешат отказаться от графиков.

Подробнее об этом читайте в материале "Второй раз из-за войны. Когда и на сколько могут поднять тариф на свет".

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