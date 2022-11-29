Підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію стане ударом для промисловості, - експерт

Підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію призведе до втрати Україною позицій на світовому ринку, та стане ударом для української промисловості. Владі, спільно з "Укренерго", варто зосередитись на залученні коштів від міжнародних фондів, та не допустити значного росту тарифів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора Національної асоціації добувної промисловості України Оксану Орінчак.

За її словами, значне підвищення тарифів на передачу електроенергії стануть ударом для промисловості, адже підприємства наразі і так потерпають від віялових відключень електроенергії: деякі заводи і інші виробничі підприємства просто призупинили свою діяльність.

"Зважаючи також на відсутність нормальних логістичних ланцюжків, це все призводить до втрати ринків, тому що не всі замовники згодні чекати свої замовлення по 2-3 місяці. Таким чином відбувається заміщення України на ринках. І тоді виникає логічне питання: а з чого компанії мають платити цей підвищений тариф?" - зазначила Орінчак.

Вона нагадала, що попри складні умови, кожна українська компанія є соціально відповідальною у період війни: всі намагаються не тільки утримувати робочі колективи та виплачувати зарплату, а й допомагати Збройним силам. Водночас, ці компанії не мають доступу до донорських коштів, у той час, як в Укренерго такий доступ є.

"Є багато фондів у енергетичній галузі. І Україна отримує від них значну фінансову допомогу, яку можна використовувати - адже ці кошти направлені на енергодопомогу для нашої країни", - наголосила Орінчак.

Як відомо, НКРЕКП погодила на 2023 рік підвищення тарифів на передачу електроенергії на +51% та диспетчеризацію - одразу на +356%.

Своєю чергою, президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що таке значне підвищення стане нищівним для промисловості та бізнесу, тому для збереження виробничого потенціалу країни тарифи мають зрости не більше ніж на 10%.