Повышение тарифов на передачу и диспетчеризацию станет ударом для промышленности, - эксперт

Повышение тарифов на передачу и диспетчеризацию приведет к потере Украиной позиций на мировом рынке и станет ударом для украинской промышленности. Властям, совместно с "Укрэнерго", следует сосредоточиться на привлечении средств от международных фондов и не допустить значительного роста тарифов.

По ее словам, значительное повышение тарифов на передачу электроэнергии станет ударом для промышленности, ведь предприятия пока и так страдают от веерных отключений электроэнергии: некоторые заводы и другие производственные предприятия просто приостановили свою деятельность.

"Учитывая также отсутствие нормальных логистических цепочек, это все приводит к потере рынков, потому что не все заказчики согласны ждать свои заказы по 2-3 месяца. Таким образом происходит замещение Украины на рынках. И тогда возникает логический вопрос: а из чего компании имеют платить этот повышенный тариф?" - отметила Оринчак.

Она напомнила, что, несмотря на сложные условия, каждая украинская компания социально ответственна в период войны: все стараются не только удерживать рабочие коллективы и выплачивать зарплату, но и помогать Вооруженным силам. В то же время, эти компании не имеют доступа к донорским средствам, в то время как у Укрэнерго такой доступ есть.

"Есть много фондов в энергетической отрасли. И Украина получает от них значительную финансовую помощь, которую можно использовать - ведь эти средства направлены на энергопомощь для нашей страны", - подчеркнула Оринчак.

Как известно, НКРЭКУ согласовала на 2023 год повышение тарифов на передачу электроэнергии на +51% и диспетчеризацию - сразу на +356%.

В свою очередь президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что столь значительное повышение станет сокрушительным для промышленности и бизнеса, поэтому для сохранения производственного потенциала страны тарифы должны вырасти не более чем на 10%.