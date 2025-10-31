Підвищення тарифів на електроенергію для промисловості буде мати незворотні наслідки, - експерт

Він підкреслює, що підвищення тарифів напряму вплине на ВПК і обороноздатність країни. Тим більше, що буде вже третє підвищення ціни електроенергії за останній рік, бо до цього тарифи підвищувалися з 1 липня та з 1 вересня.

"Без промисловості не буде потужного військово-промислового комплексу, тому таке рішення, якщо його ухвалять, може мати катастрофічні наслідки", - стверджує експерт.

Тарас Загородній вказує на необґрунтованість нових тарифів. За його словами, подібне "виглядає як спроба перекласти наслідки неефективного управління НЕК "Укренерго" на кінцевих споживачів".

Наприклад, у тариф включається погашення кредитів компанії на суму 6,2 млрд грн. Логічніше було б домовлятися про реструктуризацію або рефінансування, як це роблять приватні компанії. Або витрати на обслуговування кредитів, відсотки по яким у 2026 році зростають до 7,93 млрд грн проти 5,66 млрд у 2025 році. Різниця - 2,3 млрд грн. НКРЕКП та правоохоронні органи мають оцінити ці розрахунки або порушити справу за фактом корупції чи неефективного управління.

Якщо НКРЕКП підтримає фінансові апетити "Укренерго", тарифи значно зростуть. Це поставить під загрозу енергоємні галузі - металургію, хімію, машинобудування. Їхня продукція стане неконкурентною, а працювати у збиток ніхто не буде. Постраждають і звичайні люди - через зростання цін, втрату роботи, зменшення зарплат.

"Я би назвав ці дії менеджменту монополіста під час війни диверсією... Сподіваюся, уряд не допустить ще одного підвищення тарифів у цьому році", - підсумовує експерт.