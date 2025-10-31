Повышение тарифов на электроэнергию для промышленности будет иметь необратимые последствия, - эксперт

Он подчеркивает, что повышение тарифов напрямую повлияет на ВПК и обороноспособность страны. Тем более, что будет уже третье повышение цены электроэнергии за последний год, потому что до этого тарифы повышались с 1 июля и с 1 сентября.

"Без промышленности не будет мощного военно-промышленного комплекса, поэтому такое решение, если его примут, может иметь катастрофические последствия", - утверждает эксперт.

Тарас Загородний указывает на необоснованность новых тарифов. По его словам, подобное "выглядит как попытка переложить последствия неэффективного управления НЭК "Укрэнерго" на конечных потребителей".

Например, в тариф включается погашение кредитов компании на сумму 6,2 млрд грн. Логичнее было бы договариваться о реструктуризации или рефинансировании, как это делают частные компании. Или расходы на обслуживание кредитов, проценты по которым в 2026 году растут до 7,93 млрд грн против 5,66 млрд в 2025 году. Разница - 2,3 млрд грн. НКРЭКУ и правоохранительные органы должны оценить эти расчеты или возбудить дело по факту коррупции или неэффективного управления.

Если НКРЭКУ поддержит финансовые аппетиты "Укрэнерго", тарифы значительно вырастут. Это поставит под угрозу энергоемкие отрасли - металлургию, химию, машиностроение. Их продукция станет неконкурентной, а работать в убыток никто не будет. Пострадают и обычные люди - из-за роста цен, потери работы, уменьшения зарплат.

"Я бы назвал эти действия менеджмента монополиста во время войны диверсией... Надеюсь, правительство не допустит еще одного повышения тарифов в этом году", - заключает эксперт.