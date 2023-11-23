Підвищення тарифів на електроенергію для бізнесу призведе до закриття підприємств, - експерт

"Бізнес - фундамент економіки. І якщо ми втратимо національний бізнес, він як такий не пропаде, просто його прийде робити хтось інший. Сьогодні ми будуємо національну економіку - у нас є національні підприємства, виробники, транспортери, логісти, ритейлери. Але якщо ми втратимо ці компанії через постійне підвищення тарифів, сюди зайдуть польські компанії, американські", - пояснив він.

Він підкреслив, що бізнес - ресурс не безкінечний, і хоч його важко вбити, але це цілком можливо зробити - зокрема, постійним підвищенням тарифів.

"Наразі, на жаль, день за днем, відбувається саме це - ми винищуємо національний бізнес. Так чи інакше, свідомо чи несвідомо, але це відбувається, бо багато підприємств вже на межі виживання, а є підприємства, які прийняли рішення релокуватися в інші країни. Саме тому ми маємо вже зараз ставити собі це питання, і боротися за економічну безпеку нашої країни", - резюмував Соболь.

Нагадаємо, Нацкомісія з регулювання енергетики та компослуг схвалила підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії для бізнесу. Очікується, що після підвищення тарифів дохід державного монополіста "Укренерго" має скласти 58,7 млрд грн.

Своєю чергою директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик заявив, що "Укренерго" постійно ініціює підвищення тарифу на електроенергію, але це викликає все більше запитань до менеджменту компанії, який закладає у видатки збиткові рішення та непрозорі закупівлі.