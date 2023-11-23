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Повышение тарифов на электроэнергию для бизнеса приведет к закрытию предприятий, - эксперт

Фото: повышение тарифов на электроэнергию для бизнеса приведет к закрытию предприятий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Повышение тарифов для бизнеса на грузовые перевозки и передачу электроэнергии может привести к закрытию предприятий. Власти должны принять меры по недопущению такого сценария.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Руслана Соболя.

"Бизнес - фундамент экономики. И если мы потеряем национальный бизнес, он как таковой не пропадет, просто его придется делать кто-то другой. Сегодня мы строим национальную экономику - у нас есть национальные предприятия, производители, транспортеры, логисты, ритейлеры. Но если мы потеряем эти компании из-за постоянного повышения тарифов, сюда зайдут польские компании, американские", - пояснил он.

Он подчеркнул, что бизнес - ресурс не бесконечен, и хотя его трудно убить, но это вполне возможно - в частности, постоянным повышением тарифов.

"Пока, к сожалению, день за днем, происходит именно это - мы истребляем национальный бизнес. Так или иначе, сознательно или бессознательно, но это происходит, потому что многие предприятия уже на грани выживания, а есть предприятия, которые приняли решение релоцироваться в другие страны. Именно поэтому мы должны уже сейчас задавать себе этот вопрос, и бороться за экономическую безопасность нашей страны", - резюмировал Соболь.

Напомним, Нацкомиссия по регулированию энергетики и компслуг одобрила повышение тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии для бизнеса. Ожидается, что после повышения тарифов доход государственного монополиста "Укрэнерго" должен составить 58,7 млрд. грн.

В свою очередь, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик заявил, что "Укрэнерго" постоянно инициирует повышение тарифа на электроэнергию, но это вызывает все больше вопросов к менеджменту компании, который закладывает в расходы убыточные решения и непрозрачные закупки.

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Электроэнергиябизнес