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Підвищення тарифів державних монополій має відбуватися у діалозі з бізнесом, - ФРУ

Фото: підвищення тарифів державних монополій має відбуватися у діалозі з бізнесом (Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Підхід до підвищення тарифів державних монополій має бути максимально збалансованим, та включати дискусію з представниками бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з євроінтеграції Федерації роботодавців України Михайла Бно-Айріяна.

"Наша позиція - підхід має бути максимально зважений. Монополія на те й монополія, що її мають регулювати. Відповідно, тарифікація має регулюватися. Це двосторонній рух: ти не можеш поставити мінімальний тариф, щоб державна компанія перестала мати обігові кошти. Але має бути баланс", - підкреслив експерт.

Він зауважив, що Федерація роботодавців постійно працює над тим, щоб забезпечувати діалог між владою та представниками бізнесу, адже без обговорення не може бути руху вперед.

"Ми збираємо учасників і пробуємо їх посадити за стіл переговорів - щоб вони домовилися щодо якогось оптимального рівня підняття, який би влаштував всіх. Це складний процес. Але він такий же самий, як і в Європі. Без цього нічого не буде. Це ключова історія", - підкреслив Бно-Айріян.

Як відомо, НКРЕКП підвищила тариф НЕК "Укренерго" на послуги із передачі із 1 січня 2024 року до 528,57 грн/МВт-год. Також підвищили тариф на диспетчерське управління до 104,57 грн/МВт-год.

Рішення було ухвалене попри критику українських бізнес-асоціацій та економістів, які виступали проти - адже це рішення за попередніми оцінками, коштуватиме бізнесу понад 13 мільярдів гривень, які могли б бути направлені до бюджету у вигляді податків або виплачених зарплат.

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