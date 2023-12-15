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Повышение тарифов госмонополий должно происходить в диалоге с бизнесом, - ФРУ

Фото: повышение тарифов государственных монополий должно происходить в диалоге с бизнесом (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Подход к повышению тарифов государственных монополий должен быть максимально сбалансирован и включать дискуссию с представителями бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по евроинтеграции Федерации работодателей Украины Михаила Бно-Айриана.

"Наша позиция - подход должен быть максимально взвешенным. Монополия на то и монополия, которую должны регулировать. Соответственно, тарификация должна регулироваться. Это двустороннее движение: ты не можешь поставить минимальный тариф, чтобы государственная компания перестала иметь оборотные средства. Но должен быть баланс", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что Федерация работодателей постоянно работает над тем, чтобы обеспечивать диалог между властью и представителями бизнеса, ведь без обсуждения не может быть движения вперед.

"Мы собираем участников и пытаемся их посадить за стол переговоров - чтобы они договорились о каком-то оптимальном уровне поднятия, который бы устроил всех. Это сложный процесс. Но он такой же, как и в Европе. Без этого ничего не будет. Это ключевая история ", - подчеркнул Бно-Айриан.

Как известно, НКРЭКУ повысила тариф НЭК "Укрэнерго" на услуги по передаче с 1 января 2024 года до 528,57 грн/МВт-час. Также повысили тариф на диспетчерское управление до 104,57 грн/мВт-ч.

Решение было принято несмотря на критику украинских бизнес-ассоциаций и выступавших против экономистов - ведь это решение по предварительным оценкам, будет стоить бизнесу более 13 миллиардов гривен, которые могли бы быть направлены в бюджет в виде налогов или выплаченных зарплат.

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