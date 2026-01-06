Підвищення прайс-кепів - це вибір між наявністю ресурсу та його ціною, - експерт

А саме - зберігати нижчу ціну, але ризикувати дефіцитом ресурсу та аварійними відключеннями, або підвищувати прайс-кепи й забезпечувати імпорт електроенергії з ЄС.

За словами експерта, нинішня ситуація фактично не залишає простих рішень.

"Фактично, ми зараз опинилися в ситуації: або ми можемо імпортувати електроенергію, яка іноді може бути дорожчою, і в нас буде ця електроенергія, але за вищою ціною; або ми не будемо імпортувати електроенергію, тому що вона задорога, але тоді питання, що в нас недостатньо ресурсу для себе", - пояснила Павленко.

Вона наголосила, що відмова від імпорту за високих цін означає зростання ризиків для енергосистеми.

"Те, що залишилося, ця генерація, як нам правильно розподіляти і чи готові ми жити далі в умовах постійних аварійних відключень", - зазначила експертка.

На цьому тлі уряд, за словами Павленко, поступово змінює підхід до цінових обмежень.

"Те, що ми спостерігаємо, уряд повільно погоджується з фактом, що, окей, ми будемо піднімати те, що ви називаєте прайс-кепи, будемо повільно збільшувати стелю ціни на електроенергію", - сказала вона.

Мета такого підходу - забезпечити можливість імпорту електроенергії з Європейського Союзу навіть за вищими цінами.

"Для того, щоб, якщо є можливість імпортувати цю дорожчу електроенергію з країн Європейського союзу, добре, давайте ми будемо її імпортувати і будемо використовувати її в Україні", - підкреслила Павленко.