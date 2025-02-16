Підвищення потужності чи ризик для авто: чіп-тюнінг двигуна в деталях

Нагадаємо, що слово тюнінг означає налаштування автомобіля під персональні уподобання власника. Відповідно, чіп-тюнінг – таке налаштування за допомогою електроніки. Точніше, шляхом переписування софта, з яким електроніка працює.

Що може чіп-тюнінг

Коли автомобілісти говорять про чіп-тюнінг, вони мають на увазі зміну програми управління силовим агрегатом, спеціально для того, щоби змінити його заводські характеристики. При чому йдеться не тільки про двигун, а й про блок керування автоматичною коробкою передач.

Базується таке вдосконалення на тому, що заводські конструктори зазвичай налаштовують готовий автомобіль на якісь усереднені характеристики. Адже масовий серійний продукт має відповідати одночасно багатьом вимогам: певній динаміці, економічності, екологічності і зрештою довговічності. На цьому тлі чіп-тюнінг дозволяє змістити акцент характеристик автомобіля в той чи інший бік – під уподобання конкретного власника.

Кому потрібен чіп-тюнінг

Навіть пересічному автомобілістові чіп-тюнінг може бути корисним, хоча не всі з нас про це здогадуються. Яскравий приклад - автомобілі, які обладнані ГБО, де робота двигуна на бензині підлаштована під співпрацю з модулем дозування газового пального. А взагалі перепрошивка ЕБУ (електронного блоку керування) дає змогу впливати на такі характеристики авто:

- Збільшення потужності. Нагадаємо, більша потужність дає змогу підвищити максимальну швидкість;

- Збільшення обертового моменту. Цей показник покращує розгінну динаміку;

- Збільшення чутливості акселератора. Після такого налаштування машина сприймається більш спортивною, а часто справді стає трохи динамічніше;

- Зменшення витрати пального. Таких замовлень українські тюнінг-ательє отримують найменше, адже другий бік економічності – погіршення динаміки;

- Використання бензину іншого сорту. Не всі власники знають, що деякі авто можна переналаштувати на бензин з вищим чи нижчим октановим числом, просто переставивши дві-три фішки у блоці під сидінням (наприклад, так було у корейських та польських Daewoo Lanos). Ну а там, де такої змоги немає, паливну карту ЕБУ можна скорегувати через комп’ютер.

Найбільш популярний чіп-тюнінг

Жодних сумнівів, найчастіше українські автомобілісти звертаються до чіп-тюнінгу, коли хочуть викинути геть з вихлопної системи каталізатор чи сажовий фільтр, які вийшли з ладу. Щоб двигун адекватно працював без "екології", з програми керування ним треба прибрати прив’язку до вмісту у вихлопних газах певних речовин.

Ну і просто підняти потужність, знявши обмеження, скажімо, на збагачену робочу суміш і проігнорувавши чистоту вихлопу, наші автомобілісти теж бажають доволі часто. В такий спосіб можна додати моторові до 10% потужності і стільки ж ньютон-метрів обертового моменту.

Слід зазначити, що за можливість таких "вдосконалень" українські водії мають дякувати вітчизняним реаліям, які не передбачають відповідальності за свідоме псування екологічних показників.

Щодо згаданого вище чіпування задля економії пального, слід повторитись, що чудес не буває, і разом з впорядкуванням апетиту машини власник отримує гіршу динаміку. Щоб такий негативний ефект не був дуже помітним, найвправніші майстри тюнінгу можуть зменшити апетит машини лише в деяких режимах руху, скажімо, при швидкісній їзді трасою або, навпаки, у режимі міського трафіку.

Коротко

Насправді, чіп тюнінг – річ неоднозначна. Бо він часто має негативний бік – як то збільшення споживання пального, скорочення ресурсу перепрошитого мотора (коробки) та погіршення його надійності. Плюс завжди є ризик, що при спробі тюнінгової перепрошивки майстер спалить схему ЕБУ. До речі, саме тому не варто дивуватись високим розцінкам на перечіпування, адже тюнінг-ательє закладають у розцінки страхування на випадок проблем і купівлю нового блоку. Тому ще одна підказка – не женіться за дешевими послугами, адже високі ціни авторитетних майстерень теж чимось обґрунтовані.

При підготовці статті були використані матеріали AutoBild, Autocentre та UPstage.