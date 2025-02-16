Повышение мощности или риск для авто: чип-тюнинг двигателя в деталях

Напомним, что слово тюнинг означает настройку автомобиля под персональные предпочтения владельца. Соответственно, чип-тюнинг - такая настройка с помощью электроники. Точнее, путем переписывания софта, с которым электроника работает.

Что может чип-тюнинг

Когда автомобилисты говорят о чип-тюнинге, они имеют в виду изменение программы управления силовым агрегатом, специально для того, чтобы изменить его заводские характеристики. При чем речь идет не только о двигателе, но и о блоке управления автоматической коробкой передач.

Базируется такое усовершенствование на том, что заводские конструкторы обычно настраивают готовый автомобиль на некие усредненные характеристики. Ведь массовый серийный продукт должен отвечать одновременно многим требованиям: определенной динамике, экономичности, экологичности и в конечном итоге долговечности. На этом фоне чип-тюнинг позволяет сместить акцент характеристик автомобиля в ту или иную сторону - под предпочтения конкретного владельца.

Кому нужен чип-тюнинг

Даже рядовому автомобилисту чип-тюнинг может быть полезен, хотя не все из нас об этом догадываются. Яркий пример - автомобили, оборудованные ГБО, где работа двигателя на бензине подстроена под сотрудничество с модулем дозирования газового топлива. А вообще перепрошивка ЭБУ (электронного блока управления) позволяет влиять на следующие характеристики авто:

- Увеличение мощности. Напомним, большая мощность позволяет повысить максимальную скорость;

- Увеличение крутящего момента. Этот показатель улучшает разгонную динамику;

- Увеличение чувствительности акселератора. После такой настройки машина воспринимается более спортивной, а часто действительно становится немного динамичнее;

- Уменьшение расхода топлива. Таких заказов украинские тюнинг-ателье получают меньше всего, ведь вторая сторона экономичности - ухудшение динамики;

- Использование бензина другого сорта. Не все владельцы знают, что некоторые авто можно перенастроить на бензин с более высоким или низким октановым числом, просто переставив две-три фишки в блоке под сиденьем (например, так было в корейских и польских Daewoo Lanos). Ну а там, где такой возможности нет, топливную карту ЭБУ можно скорректировать через компьютер.

Наиболее популярный чип-тюнинг

Никаких сомнений, чаще всего украинские автомобилисты обращаются к чип-тюнингу, когда хотят выбросить прочь из выхлопной системы катализатор или сажевый фильтр, которые вышли из строя. Чтобы двигатель адекватно работал без "экологии", из программы управления им надо убрать привязку к содержанию в выхлопных газах определенных веществ.

Ну и просто поднять мощность, сняв ограничения, скажем, на обогащенную рабочую смесь и проигнорировав чистоту выхлопа, наши автомобилисты тоже желают довольно часто. Таким образом можно добавить мотору до 10% мощности и столько же ньютон-метров крутящего момента.

Следует отметить, что за возможность таких "усовершенствований" украинские водители должны благодарить отечественные реалии, которые не предусматривают ответственности за сознательную порчу экологических показателей.

Относительно упомянутого выше чипирования для экономии топлива, следует повториться, что чудес не бывает, и вместе с упорядочением аппетита машины владелец получает худшую динамику. Чтобы такой негативный эффект не был очень заметным, самые искусные мастера тюнинга могут уменьшить аппетит машины только в некоторых режимах движения, скажем, при скоростной езде по трассе или, наоборот, в режиме городского трафика.

Вкратце

На самом деле, чип тюнинг - вещь неоднозначная. Потому что он часто имеет негативную сторону - как то увеличение потребления топлива, сокращение ресурса перепрошитого мотора (коробки) и ухудшение его надежности. Плюс всегда есть риск, что при попытке тюнинговой перепрошивки мастер сожжет схему ЭБУ. Кстати, именно поэтому не стоит удивляться высоким расценкам на перепрошивку, ведь тюнинг-ателье закладывают в расценки страховку на случай проблем и покупку нового блока. Поэтому еще одна подсказка - не гонитесь за дешевыми услугами, ведь высокие цены авторитетных мастерских тоже чем-то обоснованы.

При подготовке статьи были использованы материалыAutoBild,Autocentre и UPstage.