Повышение налогов во время войны для наполнения бюджета: что думают украинцы

Только 4,5% украинцев считают, что повышение налогов должно произойти оперативно, чтобы обеспечить максимальные поступления в государственный бюджет в короткий период времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова .

Опрос проводился Центром Разумкова с 21 июня по 2 июля 2024 среди 2026 респондентов. Опрос методом face-to-face только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%

Четверть опрошенных (25,5%) считают, что повышение налогов следует провести, но постепенно, чтобы сбалансировать потребность государства в дополнительных поступлениях и ограниченную покупательную способность населения.

Напомним, собранных в Украине налогов хватает только на военные расходы. Остальные средства (около половины) на социальные и другие расходы Украина с 2022 года получает от западных стран. Кроме сугубо военной помощи, в 2024 году Киев получит 38 млрд долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Раде по случаю Дня Конституции в 2023 году заявил, что является сторонником снижения налогов.

"Но сейчас, во время такой войны и очевидной зависимости Украины от сотрудничества с финансовыми донорами, мы не можем позволить себе снижать налоги", - сказал он.

По его словам, когда Украина победит, сама станет донором для мира, наш уровень возможностей будет выше.