Підвищення податків, акцизів і зборів. Як виглядає "м’який" план Кабміна по наповненню воєнного бюджету

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді затвердити джерела додаткових надходжень державного бюджета на 2024 рік для фінансування військових видатків у розмірі 500,3 млрд грн.

В уряді запевняють, що обрали найбільш м'який варіант фінансування додаткових військових потреб серед усіх можливих, який складається з двох частин.

Майже три чверті додаткової потреби на фінансування оборони - в сумі 361,6 млрд грн - пропонується забезпечити за рахунок внутрішніх запозичень, перевиконання діючих доходів держбюджету, у тому числі за рахунок детінізації та економії по окремих видатках.

Одну чверть додаткової потреби у фінансуванні – на суму 138,7 млрд грн - пропонується забезпечити за рахунок перегляду військового збору, акцизів та деяких інших заходів.

Як держава збирається змінити податки і отримати додатково 138,7 млрд

В Міністерстві фінансів зазначають, що перший етап поступового наближення ставок акцизів до мінімальних стандартів у ЄС дозволить забезпечити додатково 16,9 млрд грн надходжень до держбюджету. Зокрема, перегляд акцизів з 1 вересня 2024 року на тютюн забезпечить додаткові надходження 3,8 млрд грн, а акцизів на пальне - 9,8 млрд грн.

Впровадження акцизного податку на солодкі напої, який введений у переважній більшості країн світу, дозволить поповнити бюджет на 3,3 млрд грн.

В Мінфіні порахували, що перегляд військового збору та деякі інші заходи дозволять мобілізувати на сектор безпеки та оборони додатково 121,8 млрд грн.

Зокрема, передбачено:

підвищення ставки військового збору для фізичних осіб з 1,5% до 5,0%;

запровадження військового збору для юросіб на загальній та спрощеній системі оподаткування 1% від доходу;

запровадження військового збору для фізосіб підприємців 1, 2 та 4 групи у розмірі 5% з двох мінімальних зарплат та для 3 групи - 1% від доходу.

Також передбачено запровадження військового збору на окремі операції.

Зокрема, встановлюється військовий збір у розмірі 5% від вартості банківських металів при покупці у банків.

Передбачено військовий збір у розмірі 5% від доходу з продажу одного об’єкта нерухомості за рік.

Оператори мобільного зв'язку повинні сплачувати військовий збір у розмірі 5% від вартості послуг мобільного зв'язку.

Під час першої реєстрації легкових автомобілів стягується військовий збір у розмірі 15% від вартості авто (крім випадків забезпечення легковими автомобілями осіб з інвалідністю згідно із законодавством).

Крім того, підприємства, установи, організації та фізичні особи-підприємці, які реалізують ювелірні вироби, сплачують військовий збір у розмірі 30% від вартості реалізованих ювелірних виробів.

Встановлюється обов’язок щомісячної сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств платниками податку, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі пальним.

Запроваджується оподаткування імпортним ПДВ товарів, вартість яких не перевищує 150 євро. При цьому не будуть оподатковуватися імпортні товари, сумарна вартість яких не перевищує 45 євро, для одного одержувача - фізичної особи.

Де держава шукатиме ще 361,6 млрд

Значна частина запланованих додаткових коштів в державний бюджет на поточний рік - це додаткові надходження від ОВДП на 220,1 млрд грн.

Економія коштів з обслуговування державного боргу та виконання державою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під державні гарантії, дає можливість спрямувати на військові потреби ще додатково 65,7 млрд грн.

За рахунок фактичного перевиконання доходів держбюджету в 1 півріччі 2024 року передбачається залучити 75,8 млрд грн, з яких:

податок на прибуток підприємств - 40 млрд грн;

ПДВ (імпортний) - 5,5 млрд грн;

кошти, що перераховуються НБУ, - 20,9 млрд грн;

адмінштрафи у сфері забезпечення безпеки руху та інші надходження - 9,4 млрд грн.

Слід наголосити, що для отримання в державний бюджет вище наведених додаткових ресурсів мають бути прийняті Верховною Радою відповідні зміни до податкового законодавства і підписані Президентом України.

Раніше в уряді заявляли про дефіцит коштів державного бюджету на фінансування потреб оборони в 2024 році в сумі близько 500 млрд грн. Саме тому урядовці розробили зміни до закону про держбюджет-2024 та податкового кодексу з пропозиціями щодо джерел збільшення бюджетних надходжень до кінця року.

Нагадаємо, до моменту ухвалення змін до закону про державний бюджет та податкового кодексу загальні видатки держбюджету на 2024 рік становлять 3,355 трлн гривень, з них на оборону - 1,685 трлн гривень.

Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки визначив видатки на безпеку і оборону основним пріоритетом бюджету. Видатки на безпеку і оборону визначено на 2025 рік у сумі 2,227 трлн гривень з бюджету у 3,956 трлн гривень.