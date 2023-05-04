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Підвищення пенсій: видатки ПФУ на виплати у 2023 році зростуть ніж на 20%

Фото: пенсії у 2023 році зростуть на 20% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

ПФУ підготував проект постанови Кабміну про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2023 рік. Видатки на пенсійні виплати зростуть на 20,7%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок (ФПУ).

Згідно з проектом, доходи ПФУ становитимуть 768,9 млрд гривень, що на 23,9% більше в порівнянні з 2022 роком (620,4 млрд гривень).

У 2023 році на пенсійні виплати спрямують 692,8 млрд гривень, що на 20,7% більше, ніж у 2022 році (574,2 млрд гривень). За рахунок власних надходжень фонду на пенсії піде 461,5 млрд гривень, за рахунок держбюджету - 231,3 млрд гривень.

Крім того, на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, спрямовують 37,9 млрд гривень.

Нагадаємо, до бюджету Пенсійного фонду України за 2022 рік із усіх джерел фінансування надійшло 620,4 млрд гривень. Це на 108,6 млрд гривень (на 19,1%) більше у порівнянні з 2021 роком (520,9 млрд гривень).

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