Повышение пенсий: расходы ПФУ на выплаты в 2023 году вырастут более чем на 20%

Согласно проекту, доходы ПФУ составят 768,9 млрд гривен, что на 23,9% больше по сравнению с 2022 годом (620,4 млрд гривен).

В 2023 году на пенсионные выплаты направят 692,8 млрд. гривен, что на 20,7% больше, чем в 2022 году (574,2 млрд гривен). За счет собственных поступлений фонда на пенсии уйдет 461,5 млрд гривен, за счет госбюджета - 231,3 млрд гривен.

Кроме того, на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг направляют 37,9 млрд гривен.