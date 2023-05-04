Підвищення пенсій: видатки ПФУ на виплати у 2023 році зростуть ніж на 20%

ПФУ підготував проект постанови Кабміну про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2023 рік. Видатки на пенсійні виплати зростуть на 20,7%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок ( ФПУ ).

Згідно з проектом, доходи ПФУ становитимуть 768,9 млрд гривень, що на 23,9% більше в порівнянні з 2022 роком (620,4 млрд гривень).

У 2023 році на пенсійні виплати спрямують 692,8 млрд гривень, що на 20,7% більше, ніж у 2022 році (574,2 млрд гривень). За рахунок власних надходжень фонду на пенсії піде 461,5 млрд гривень, за рахунок держбюджету - 231,3 млрд гривень.

Крім того, на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, спрямовують 37,9 млрд гривень.