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Повышение пенсий: расходы ПФУ на выплаты в 2023 году вырастут более чем на 20%

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Украина, Четверг 04 мая 2023 11:29
Повышение пенсий: расходы ПФУ на выплаты в 2023 году вырастут более чем на 20% Фото: пенсии в 2023 году вырастут на 20% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

ПФУ подготовило проект постановления Кабмина об утверждении бюджета Пенсионного фонда Украины на 2023 год. Расходы на пенсионные выплаты возрастут на 20,7%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов (ФПУ).

Согласно проекту, доходы ПФУ составят 768,9 млрд гривен, что на 23,9% больше по сравнению с 2022 годом (620,4 млрд гривен).

В 2023 году на пенсионные выплаты направят 692,8 млрд. гривен, что на 20,7% больше, чем в 2022 году (574,2 млрд гривен). За счет собственных поступлений фонда на пенсии уйдет 461,5 млрд гривен, за счет госбюджета - 231,3 млрд гривен.

Кроме того, на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг направляют 37,9 млрд гривен.

Напомним, в бюджет Пенсионного фонда Украины за 2022 год из всех источников финансирования поступило 620,4 млрд гривен. Это на 108,6 млрд гривен (на 19,1%) больше по сравнению с 2021 годом (520,9 млрд гривен).

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