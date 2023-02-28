Підвищення пенсій з 1 березня торкнеться 10,5 млн українців, - Мінсоцполітики

Підвищення розміру пенсій під час індексації з 1 березня відбудеться для 10,5 млн осіб. Усього в Україні станом на 1 січня пенсії отримували 11,7 млн осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.
Зокрема, з 1 березня будуть індексовані пенсії для:
Також будуть далі виплачуватись щомісячні компенсаційні виплати для пенсіонерів віком старше 70 років, які встановлюються:
Крім того, з 1 березня будуть проіндексовані на 19,7% щомісячні страхові виплати для 166,5 тисяч потерпілих та осіб, які мають право на щомісячні страхові виплати у разі смерті потерпілого.
З 1 липня також буде проіндексовано на 19,7% пенсії спеціальні пенсії для 22,7 тис науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування.
Згідно з постановою уряду, підвищення пенсій становитиме не менше, ніж 100 гривень.
Крім того, 0,5 млн одержувачів пенсій, яким пенсії були призначені у 2020 - 2022 роках, отримають підвищення в 100 гривень. Самі пенсії для них не індексуватимуться,
Одночасно уряд запровадив обмеження на максимальний розмір індексації пенсій у розмірі 1,5 тис. гривень.
Також встановлено, з 1 квітня буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для 0,6 млн працюючих пенсіонерів, з урахуванням оновленого (збільшеного) страхового стажу.
Нагадаємо Кабінет міністрів України ухвалив постану про індексацію пенсійних і страхових виплат у 2023 році. Розмір підвищення з 1 березня становитиме від 100 до 1500 гривень.
Проект постанови уряду про індексацію пенсій передбачає, що під індексацію пенсій підпадають 10,557 млн осіб. З державного бюджету на індексацію пенсій у 2023 році потрібно 82 млрд гривень.