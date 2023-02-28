Повышение пенсий с 1 марта коснется 10,5 млн украинцев, - Минсоцполитики

В частности, с 1 марта будут индексированы пенсии для:

5,2 млн "гражданских" пенсионеров, которым пенсии назначены до 2020 года; для них повышение пенсии произойдет благодаря индексации на 19,7% показателя средней заработной платы, с которой расcчитывается пенсия.

4,2 млн человек, у которых вырастут пенсии в связи с увеличением на 19,7% фиксированного размера минимальных пенсионных выплат. Минимальные пенсии вырастут от 420 до 520 гривен.

0,5 млн пенсионеров силовых ведомств, для которых весь размер пенсии будет индексирован на 19,7%.

94,5 тыс. человек, получающих пенсию по инвалидности, наступившую вследствие увечья или заболевания из-за Чернобыльской катастрофы.

Также будут дальше выплачиваться ежемесячные компенсационные выплаты для пенсионеров старше 70 лет, которые устанавливаются:

570 грн - людям старше 80 лет;

456 грн - людям в возрасте от 75 - 80 лет;

300 грн - людям в возрасте от 70 - 75 лет.

Кроме того, с 1 марта будут проиндексированы на 19,7% ежемесячные страховые выплаты для 166,5 тысячи пострадавших и лиц, имеющих право на ежемесячные страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

С 1 июля также будут проиндексированы на 19,7% пенсии специальные пенсии для 22,7 тыс. ученых, государственных служащих, работников органов местного самоуправления.

Согласно постановлению правительства, повышение пенсий будет составлять не менее 100 гривен.

Кроме того, 0,5 млн получателей пенсий, которым пенсии были назначены в 2020 - 2022 годах, получат повышение в 100 гривен. Сами пенсии для них не будут индексироваться,

Одновременно правительство ввело ограничения на максимальный размер индексации пенсий в размере 1,5 тыс. гривен.

Также установлено, что с 1 апреля будет осуществлен автоматический перерасчет пенсий для 0,6 млн работающих пенсионеров, с учетом обновленного (увеличенного) страхового стажа.