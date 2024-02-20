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Підвищення акцизу на тютюн без зменшення рівня нелегального ринку призведе до ще більшого росту тіні, - Гетманцев

Фото: Данило Гетманцев (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Підвищення акцизу на тютюн без зменшення рівня нелегального ринку призведе до ще більшого росту тіньового сектору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева під час прес-конференції щодо детінізації тютюнового ринку 20 лютого.

"Все, що ми обговорюємо з приводу зрівняння ставок з рівнем ставок в ЄС, індексації цін до європейських тощо - все це доцільно обговорювати, коли наш нелегальний ринок буде меншим хоча б в два рази, ніж зараз. Бо інакше, якщо ми не вирішимо питання істотного зменшення нелегального ринку тютюну, а будемо навпаки щось підвищувати - ми отримаємо такий рівень нелегального ринку, який взагалі ніколи не поборемо", - наголосив Гетманцев. 

Тому, на його переконання, сьогодні пріорітетним для влади завданням є саме подолання тіні на тютюновому ринку. 

"Це те, що ми робимо по всім галузям. Але саме в тютюновій сфері ми зіткнулись з найбільшим рівнем супротиву, корупції та зухвалістю злочинців", - додав він.

Нелегальний ринок сигарет

Нагадаємо, нелегальний ринок сигарет в Україні за 2023 рік сягнув 21,8%. Це є абсолютним рекордом за весь час.

Всього втрати бюджету експерти оцінюють у 23,5 млрд гривень на рік.

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Данило Гетманцев