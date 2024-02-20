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Повышение акциза на табак без уменьшения уровня нелегального рынка приведет к большему росту тени, - Гетманцев

Фото: Даниил Гетманцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Повышение акциза на табак без уменьшения уровня нелегального рынка приведет к еще большему росту теневого сектора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева во время пресс-конференции по детенизации табачного рынка 20 февраля.

"Все, что мы обсуждаем по поводу уравнения ставок с уровнем ставок в ЕС, индексации цен к европейским и т.д. - все это целесообразно обсуждать, когда наш нелегальный рынок будет меньше хотя бы в два раза, чем сейчас. Иначе, если мы не решим вопроса существенного уменьшения нелегального рынка табака, а будем наоборот что-то повышать - мы получим такой уровень нелегального рынка, который вообще никогда не поборемся", - подчеркнул Гетманцев.

Поэтому, по его убеждению, сегодня приоритетной для власти задачей является само преодоление тени на табачном рынке.

"Это то, что мы делаем по всем отраслям. Но именно в табачной сфере мы столкнулись с наибольшим уровнем сопротивления, коррупции и дерзостью преступников", - добавил он.

Нелегальный рынок сигарет

Напомним, нелегальный рынок сигарет в Украине за 2023 год достиг 21,8%.  Это абсолютный рекорд за все время.

Всего потери бюджета эксперты оценивают в 23,5 млрд. гривен в год.

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Даниил Гетманцев