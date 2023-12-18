Нелегальний ринок сигарет в Україні побив новий рекорд: в тіні вже 21,8%
Нелегальний ринок сигарет в Україні за 2023 рік сягнув 21,8%. Це є абсолютним рекордом за весь час.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати дослідження Kantar.
Водночас згідно з даними дослідження, за жовтень 2023 ринок зробив стрибок до рекордних за весь час спостереження 25,7%. Це +6,2% до минулого заміру напочатку літа. таким чином, майже кожна четверта сигарета - нелегальна.
З цієї кількості, 11,3% нелегального ринку ставить підробка, 12,9% - Duty Free.
Лідерами за рівнем розповсюдження нелегальної продукції є 8 областей України, де реалізується 70% такої продукції: Дніпропетровська - 17%, Одеська - 12%, Львівська - 9%; Харківська - 9%; Хмельницька - 7%.
Всього втрати бюджету експерти оцінюють у 23,5 млрд гривень на рік.
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