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Нелегальний ринок сигарет в Україні побив новий рекорд: в тіні вже 21,8%

Понеділок 18 грудня 2023 17:01
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Нелегальний ринок сигарет в Україні побив новий рекорд: в тіні вже 21,8% Фото: нелегальний ринок сигарет в Україні побив новий рекорд (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Нелегальний ринок сигарет в Україні за 2023 рік сягнув 21,8%. Це є абсолютним рекордом за весь час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати дослідження Kantar.

Водночас згідно з даними дослідження, за жовтень 2023 ринок зробив стрибок до рекордних за весь час спостереження 25,7%. Це +6,2% до минулого заміру напочатку літа. таким чином, майже кожна четверта сигарета - нелегальна.

З цієї кількості, 11,3% нелегального ринку ставить підробка, 12,9% - Duty Free.

Лідерами за рівнем розповсюдження нелегальної продукції є 8 областей України, де реалізується 70% такої продукції: Дніпропетровська - 17%, Одеська - 12%, Львівська - 9%; Харківська - 9%; Хмельницька - 7%.

Всього втрати бюджету експерти оцінюють у 23,5 млрд гривень на рік.

Нелегальний ринок сигарет в Україні побив новий рекорд: в тіні вже 21,8%

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