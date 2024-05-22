Підвіконня - не місце для ігор. В поліції нагадали про небезпеку відчинених вікон для дітей

Нагадаємо, на початку місяця ми повідомляли, що у Києві п'яні батьки не встежили за дворічною дочкою, яка в результаті випала з вікна багатоповерхівки.

До того ми повідомляли, про схожий випадок, що стався в Київській області. Відомо, що дівчинка схилилась на москітну сітку, однак та не витримала, що й призвело до нещасного випадку.

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