Подоконник - не место для игр. В полиции напомнили об опасности открытых окон для детей

Окна всегда привлекают внимание детей, ведь так они изучают окружающую среду и познают мир. С наступлением тепла люди все чаще проветривают квартиры, однако если есть маленький ребенок - это нужно делать максимально безопасно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление патрульной полиции.
Открытые окна квартиры или дома - это опасность для ребенка. Однако стражи порядка подготовили правила, которые помогут избежать неприятности.
не играйте с ребенком на подоконнике, не позволяйте сидеть на нем;
установите средства детской защиты, блокирующие открывание окон;
не ставьте у окон мебель, чтобы ребенок не смог вылезть на подоконник;
помните, что москитные сетки - не выдерживают вес ребенка;
проветривая квартиру, пластиковые окна открывайте в вертикальной плоскости;
объясните ребенку опасность открытых окон, учите старших присматривать за младшими;
выходя из комнаты даже, на несколько минут - закрывайте окна.
"Родители, берегите дороже всего и помните, что открытое окно - это всегда опасность для ребенка!", - подчеркнули правоохранители.
Напомним, в начале месяца мы сообщали, что в Киеве пьяные родители не уследили за двухлетней дочерью, которая в результате выпала из окна многоэтажки.
До этого мы сообщали, о подобном случае, произошедшем в Киевской области. Известно, что девочка склонилась на москитную сетку, но та не выдержала, что и привело к несчастному случаю.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.