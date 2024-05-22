Подоконник - не место для игр. В полиции напомнили об опасности открытых окон для детей

Напомним, в начале месяца мы сообщали, что в Киеве пьяные родители не уследили за двухлетней дочерью, которая в результате выпала из окна многоэтажки.

До этого мы сообщали, о подобном случае, произошедшем в Киевской области. Известно, что девочка склонилась на москитную сетку, но та не выдержала, что и привело к несчастному случаю.

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