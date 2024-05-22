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Підвіконня - не місце для ігор. В поліції нагадали про небезпеку відчинених вікон для дітей

Україна, Середа 22 травня 2024 17:26
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Підвіконня - не місце для ігор. В поліції нагадали про небезпеку відчинених вікон для дітей Фото: підвіконня - не місце для дитячих ігор (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Вікна завжди привертають увагу дітей, адже так вони вивчають навколишнє середовище та пізнають світ. З настанням тепла люди дедалі частіше провітрюють квартири, однак якщо є маленька дитина - це потрібно робити максимально безпечно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву патрульної поліції.

Відчинені вікна квартири чи будинку - це небезпека для дитини. Однак правоохоронці підготували правила, які допоможуть уникнути неприємності.

  • не грайтесь з дитиною на підвіконні, не дозволяйте сидіти на ньому;

  • встановіть засоби дитячого захисту, що блокують відчинення вікон;

  • не ставте біля вікон меблі, щоб дитина не змогла вилізти на підвіконня;

  • пам'ятайте, що москітні сітки - не витримують ваги дитини;

  • провітрюючи квартиру, пластикові вікна відкривайте у вертикальній площині;

  • поясніть дитини небезпеку відчинених вікон, вчіть старших наглядати за молодшими;

  • виходячи з кімнати навіть, на кілька хвилин - зачиняйте вікна.

"Батьки, бережіть найдорожче та пам‘ятайте, що відчинене вікно - це завжди небезпека для дитини!", - наголосили правоохоронці.

Нагадаємо, на початку місяця ми повідомляли, що у Києві п'яні батьки не встежили за дворічною дочкою, яка в результаті випала з вікна багатоповерхівки.

До того ми повідомляли, про схожий випадок, що стався в Київській області. Відомо, що дівчинка схилилась на москітну сітку, однак та не витримала, що й призвело до нещасного випадку.

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