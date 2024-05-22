Підвіконня - не місце для ігор. В поліції нагадали про небезпеку відчинених вікон для дітей

Вікна завжди привертають увагу дітей, адже так вони вивчають навколишнє середовище та пізнають світ. З настанням тепла люди дедалі частіше провітрюють квартири, однак якщо є маленька дитина - це потрібно робити максимально безпечно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву патрульної поліції.

"Батьки, бережіть найдорожче та пам‘ятайте, що відчинене вікно - це завжди небезпека для дитини!", - наголосили правоохоронці.

виходячи з кімнати навіть, на кілька хвилин - зачиняйте вікна.

не ставте біля вікон меблі, щоб дитина не змогла вилізти на підвіконня;

не грайтесь з дитиною на підвіконні, не дозволяйте сидіти на ньому;

Відчинені вікна квартири чи будинку - це небезпека для дитини . Однак правоохоронці підготували правила, які допоможуть уникнути неприємності.

Нагадаємо, на початку місяця ми повідомляли, що у Києві п'яні батьки не встежили за дворічною дочкою, яка в результаті випала з вікна багатоповерхівки.

До того ми повідомляли, про схожий випадок, що стався в Київській області. Відомо, що дівчинка схилилась на москітну сітку, однак та не витримала, що й призвело до нещасного випадку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.