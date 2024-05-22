ua en ru
Ср, 22 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Подоконник - не место для игр. В полиции напомнили об опасности открытых окон для детей

Украина, Среда 22 мая 2024 17:26
UA EN RU
Подоконник - не место для игр. В полиции напомнили об опасности открытых окон для детей Фото: подоконник – не место для детских игр (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Окна всегда привлекают внимание детей, ведь так они изучают окружающую среду и познают мир. С наступлением тепла люди все чаще проветривают квартиры, однако если есть маленький ребенок - это нужно делать максимально безопасно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление патрульной полиции.

Открытые окна квартиры или дома - это опасность для ребенка. Однако стражи порядка подготовили правила, которые помогут избежать неприятности.

  • не играйте с ребенком на подоконнике, не позволяйте сидеть на нем;

  • установите средства детской защиты, блокирующие открывание окон;

  • не ставьте у окон мебель, чтобы ребенок не смог вылезть на подоконник;

  • помните, что москитные сетки - не выдерживают вес ребенка;

  • проветривая квартиру, пластиковые окна открывайте в вертикальной плоскости;

  • объясните ребенку опасность открытых окон, учите старших присматривать за младшими;

  • выходя из комнаты даже, на несколько минут - закрывайте окна.

"Родители, берегите дороже всего и помните, что открытое окно - это всегда опасность для ребенка!", - подчеркнули правоохранители.

Напомним, в начале месяца мы сообщали, что в Киеве пьяные родители не уследили за двухлетней дочерью, которая в результате выпала из окна многоэтажки.

До этого мы сообщали, о подобном случае, произошедшем в Киевской области. Известно, что девочка склонилась на москитную сетку, но та не выдержала, что и привело к несчастному случаю.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полиция Киева Дети
NEWS
В Украине разрешили мобилизовать первых осужденных в Нацгвардию
В Украине разрешили мобилизовать первых осужденных в Нацгвардию
DAILY
Жюльен Байю: Вариант "принуждения Украины к миру" не стоит перед Францией
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Жюльен Байю: Вариант "принуждения Украины к миру" не стоит перед Францией