Подоконник - не место для игр. В полиции напомнили об опасности открытых окон для детей

Окна всегда привлекают внимание детей, ведь так они изучают окружающую среду и познают мир. С наступлением тепла люди все чаще проветривают квартиры, однако если есть маленький ребенок - это нужно делать максимально безопасно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление патрульной полиции.

"Родители, берегите дороже всего и помните, что открытое окно - это всегда опасность для ребенка!", - подчеркнули правоохранители.

выходя из комнаты даже, на несколько минут - закрывайте окна.

не ставьте у окон мебель, чтобы ребенок не смог вылезть на подоконник;

не играйте с ребенком на подоконнике, не позволяйте сидеть на нем;

Открытые окна квартиры или дома - это опасность для ребенка . Однако стражи порядка подготовили правила, которые помогут избежать неприятности.

Напомним, в начале месяца мы сообщали, что в Киеве пьяные родители не уследили за двухлетней дочерью, которая в результате выпала из окна многоэтажки.

До этого мы сообщали, о подобном случае, произошедшем в Киевской области. Известно, что девочка склонилась на москитную сетку, но та не выдержала, что и привело к несчастному случаю.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.