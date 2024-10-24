Підвела пам'ять? Путін "не пригадав" погрозу Трампа вдарити по Москві та куполам

Російський диктатор Володимир Путін запевняє, що він не пам'ятає погроз експрезидента США Дональда Трампа вдарити по Москві. Такої розмови між ними нібито не було.

"Чи можна погрожувати (Росії - ред.)? Погрожувати можна будь-кому, але Росії погрожувати безглуздо, тому що нас це тільки підбадьорює. Але я такої розмови з Трампом не пригадаю", - розповів Путін на пресконференції за підсумками саміту БРІКС.

Також диктатор похвалив слова Трампа про готовність "зробити все", щоб війна між Росією та Україною завершилася.

"Мені здається, що він говорив це щиро", - додав глава Кремля.