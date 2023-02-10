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Підуть з молотка. Кабмін схвалив процедуру продажу арештованих активів РФ

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 10 лютого, уряд України схвалив процедуру продажу арештованих активів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Сьогодні ухвалюємо постанову про те, яким чином буде відбуватися продаж конфіскованих російських активів та майна. Ми заморозили та конфіскували сотні об'єктів, які належали російському уряду або російським олігархам в Україні", - йдеться у повідомленні.

Шмигаль пояснив, що багато з цих об'єктів зараз фактично простоює. Уряд запустить абсолютно відкритий та прозорий продаж цього майна. Прем'єр пояснив, що це будуть відкриті аукціони, де український або іноземний бізнес може придбати у власність конфісковані об'єкти.

"Всі кошти спрямують на відновлення України, енергосистеми, житла людей, розмінування та інших речей, які повертають надію на краще майбутнє. Аукціони будуть проходити за тим же принципом, що й мала приватизація. Відповідати за них буде Фонд державного майна", - додав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що державний бюджет України зберігає вже 17 млрд гривень заарештованих російських активів, які заплановано спрямувати на відновлення інфраструктури країни.

Днями РБК-Україна повідомляло, що уряд України назвав основні пріоритети програми швидкого відновлення.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що економіка України за підсумками 2022 року скоротилася більш ніж на 35% через повномасштабне російське вторгнення. Щомісячний дефіцит бюджету країни оцінюється у 5 млрд доларів.

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