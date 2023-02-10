Підуть з молотка. Кабмін схвалив процедуру продажу арештованих активів РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Сьогодні ухвалюємо постанову про те, яким чином буде відбуватися продаж конфіскованих російських активів та майна. Ми заморозили та конфіскували сотні об'єктів, які належали російському уряду або російським олігархам в Україні", - йдеться у повідомленні.

Шмигаль пояснив, що багато з цих об'єктів зараз фактично простоює. Уряд запустить абсолютно відкритий та прозорий продаж цього майна. Прем'єр пояснив, що це будуть відкриті аукціони, де український або іноземний бізнес може придбати у власність конфісковані об'єкти.

"Всі кошти спрямують на відновлення України, енергосистеми, житла людей, розмінування та інших речей, які повертають надію на краще майбутнє. Аукціони будуть проходити за тим же принципом, що й мала приватизація. Відповідати за них буде Фонд державного майна", - додав прем'єр-міністр.