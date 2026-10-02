Підтягне якість у GTA 6: Sony додала ШІ-прокачку графіки на базову PS5

Технологія QSSR є спрощеною версією алгоритму PSSR, який використовується у потужнішій консолі PS5 Pro.

Вона покликана покращити якість зображення та деталізацію у іграх на звичайних пристроях.

Цікаво, що перші тести у проєктах Marvel’s Wolverine та Ghost of Yotei вже продемонстрували підвищення чіткості текстур і зменшення мерехтіння дрібних об'єктів.

Вплив на чіткість та продуктивність

Експерти Digital Foundry зазначають, що впровадження QSSR у GTA 6 могло б вирішити проблему недостатньої чіткості візуалу, яку зауважили у розширеному трейлері гри від Netflix.

З усім тим, технологія має свої технічні обмеження:

ШІ-обробка зображень збільшує час рендерингу кадрів.

Алгоритм покращує деталізацію, однак не здатний підвищити частоту кадрів вище 30 кадрів на секунду.

Навантаження на процесор у людних локаціях Vice City залишається високим для обох версій консолей.

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Перспективи інтеграції у GTA 6

Наразі невідомо, чи планує студія Rockstar Games використовувати QSSR для релізу гри для базової PS5.

У попередніх трейлерах аналітики не виявили слідів використання FSR або інших сучасних часових методів апскейлінгу - це може ускладнити швидку інтеграцію нової технології.

Через брак часу та ресурсів розробники можуть відкласти впровадження QSSR до виходу майбутніх патчів після релізу.

Наразі єдиною можливістю отримати ігровий процес із частотою понад 30 кадрів на секунду та високою графікою залишається потужніший графічний процесор PS5 Pro.