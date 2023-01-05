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Підтверджує геноцид. Росіянин розповів про ставлення окупантів до українців (перехоплення)

Фото: росіянин розповів про ставлення окупантів до українців (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Під час розмови з жінкою окупант неодноразово наголошував, про необхідність вбивства українців та їх дітей. Цими розповідями він фактично підтверджує, що РФ вчиняє геноцид українського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

Як свідчить перехоплення, росіянин розповідав чи то дівчині, чи то дружині, що нібито українські діти навчаються в таборах, де їх навчають ненавидіти росіян, додаючи, що всіх дітей на рівні з дорослими треба знищити.

"Х*хляцька дитина, бл***, потрібно задушити на*** ще в утробі... тому я так буду робити й роблю", - сказав окупант під час розмови з жінкою.

Також він заявив дівчині, що хвилюватись треба не про українців, які за його словами самі винні в війні яку почала Росія, а за самих росіян, адже це їх скоро не буде.

"Бл***, це нас скоро не буде, нас зітруть з землі, всіх наших людей вб'ють, а кого не вб'ють ті самі поповзуть просити пощади", - сказав окупант.

Він неодноразово під час розмови заявляє, що українці самі винні цій війні.

"Кицю, це лише х*хли, кицю, це лише пил... забудь про цю націю", - заявив військовий РФ.

Цей запис, як наголошують в розвідці, вкотре підтверджує, що це не просто війна з відповідними військовими цілями, а цілеспрямований геноцид української нації.

Нагадаємо, під час одного з перехоплень розвідка дізналась, що російський військовий зателефонував матері, і поскаржився на командування, яке залишило солдатів на позиціях, щоб поїхати пити алкоголь у село.

Крім цього, час перехоплення українська розвідка дізналася, що солдатів армії Росії не постачають ні одягом, ні зброєю.

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